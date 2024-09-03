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Kültür

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, açılış konserini Aspendos Antik Tiyatrosu'nda verecek

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 2024-2025 sezonunun açılış konserini Aspendos Antik Tiyatrosu'nda verecek.

Zehra Tekeci  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, açılış konserini Aspendos Antik Tiyatrosu'nda verecek

Antalya

Yeni sezonu kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla "25. Yıl Konserleri" adı altında kapsamlı bir programla kutlamaya hazırlanan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 3 Ekim'de verilecek açılış konserine hazırlanıyor.

Konserde, orkestra şefi Oğuzhan Kavruk yönetiminde Hollywood filmlerinin sevilen müzikleri seslendirilecek.

Star Wars, Harry Potter, Karayip Korsanları, Gladyatör, Forrest Gump, Superman, Jurassic Park, James Bond ve Görevimiz Tehlike gibi unutulmaz filmlerden seçilen eserler, Aspendos'un akustiğiyle birleştirilerek dinleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sunulacak.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 3 Ekim saat 21.00'de verilecek konserin biletleri, "Biletinial" internet sitesi ve Atatürk Kültür Merkezi gişesinden temin edilebilecek.


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