Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) romantik bale repertuvarının etkileyici eserlerinden biri olan "Giselle", bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini bu sezon son kez sahneleyecek Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) romantik bale repertuvarının etkileyici eserlerinden biri olan "Giselle", bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, aşk, ihanet ve affetmenin zamansız hikayesini anlatan eser, 9 ve 11 Nisan'daki gösterilerle izleyicilere veda edecek.

Adolphe Adam'ın etkileyici müzikleriyle hafızalara kazınan eserin koreografisi Jean Coralli ve Jules Perrot'a ait. Kalbi kırık bir genç kızın mistik hikayesini anlatan "Giselle", Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuluyor.

Eserde dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, ışık tasarımını Mustafa Eski üstleniyor. Antalya DOB Orkestrası'nı Şef Hakan Kalkan yönetirken, başkemancılığı Sibel Aydın yapacak.

Romantik bale repertuvarının unutulmaz karakterlerini sahneye taşıyan eserde "Giselle"i Riine Sasaki, "Albrecht"i Ryuhei Ito, "Hilarion"u Artemii Pliusnin, "Wililerin kraliçesi Myrtha"yı da Sayaka Matsushita canlandıracak. "Köy Pas de Deux" bölümünde ise Chisato Ishikawa ve Kaname Noi teknik ustalıkları ve zarif yorumlarıyla eserin pastoral atmosferine güçlü bir dans diliyle katkı sunacak.

"Giselle" romantik bale eseri, 9 Nisan saat 20.00'de ve 11 Nisan saat 15.00'te Antalya DOB Sahnesi'nde bu sezon son kez sanatseverlerle buluşacak.

Gösterinin biletleri, Antalya DOB gişeleri ve "www.biletinial.com" sitesinden temin edilebilecek.