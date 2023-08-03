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Kültür

Ankara'daki Tulumtaş Mağarası'nı ziyarete gelenler uzun kuyruk oluşturdu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce çevre yolunun inşası için işletilen taş ocağındaki çalışmalar sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası'nda düzenlemelerin ardından ziyarete açılmasıyla yoğunluk oluştu.

Soner Aksakal  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Ankara'daki Tulumtaş Mağarası'nı ziyarete gelenler uzun kuyruk oluşturdu Fotoğraf: Soner Aksakal - AA

Ankara

1 Ağustos'ta ziyarete açılan Tulumtaş Mağarası'nı görmeye gelenler, kapı önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Gölbaşı Belediyesince mağarayı gezmek isteyenlere servis hizmeti veriliyor.

Servisler, pazartesi ve cumartesi günleri TOKİ saat kulesi önünden, salı, çarşamba ve perşembe günleri de Gölbaşı Halk Kütüphanesi önünden 10.30 ve 14.30 saatlerinde hareket ediyor.

Cumartesi gününe kadar ücretsiz gezilebilecek mağaranın giriş ücreti yetişkinler için 30, öğrenciler için 15 lira olarak belirlendi.

Ayrıca gazi ile şehit yakınlarının yanı sıra 0-6 yaş grubundaki çocuklar da mağarayı ücretsiz gezebilecek.

Tulumtaş Mağarası

İncek, Hacılar ve Tulumtaş köyleri arasında, Karayatak mevkisinde bulunan Tulumtaş Mağarası, yatay bir mağara olarak kollarıyla yaklaşık 265 metre gezilebilir uzunluğa sahip. Mağara, 467 metrekare yapı alanında kafe, hediyelik eşya, sinevizyon, bilet gişesi, mescit ve tuvalet olanaklarıyla hizmet verecek. 45 kişilik kapasitesi bulunan sinevizyon odasında ise mağarayı gezmeden önce ziyaretçilerin bilgilendirilmesi sağlanacak.

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