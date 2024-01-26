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Kültür

Ankara'da "Mehmetçiğin Kaleminden" resim sergisi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) düzenlenen "Mehmetçiğin Kaleminden" temalı kara kalem resim sergisine vatandaşlar beğenisini topladı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Ankara'da "Mehmetçiğin Kaleminden" resim sergisi Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Ankara

MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Ankara'da bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Mehmetçiğin resimleri yer alıyor.

Sergiyi organize eden Öğretmen Binbaşı İsmail Kahyaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında çekilen fotoğrafların resmedildiğini anlattı.

Her resmin farklı bir hikayesinin olduğunu aktaran Kahyaoğlu, Mehmetçiğin olduğu her yerde sevgi, merhamet ve şefkatin yer aldığının görüldüğünü söyledi.

Tüm vatandaşların sergiye katılımını beklediklerini ifade eden Kahyaoğlu, vatandaşların sıcak dönüşlerinden mutlu olduklarını belirtti. Kahyaoğlu, "Bir vatandaşımız erkenden gelerek masamıza bir not bırakmış, 'Hasta olduğum için yanınıza gelmek istemedim. Erken gelip sergiyi gördüm ve çok duygulandım. Türk askerine her zaman minnettarız. İyi ki varsınız.' diyerek kalp bırakmış. Bu vesile ile tüm halkımızı sergiye davet ediyoruz." diye konuştu.

İngilizce Öğretmeni Büşra Badın da sergiye küçük kızıyla gezdiğini ve kızını bilgilendirmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, kızının asker abileriyle konuşarak bilgi aldığını söyledi.

"Mehmetçiğin Kaleminden" kara kalem resim sergisi 28 Ocak Pazar günü akşam 21.00'e kadar açık olacak.

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