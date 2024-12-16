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Kültür

Ankara'da Bollywood filmlerinden "Zindagi Na Milegi Dobara'nın gösterimi yapıldı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, kamu diplomasisi faaliyetleri kapsamında, ödüllü "Zindagi Na Milegi Dobara (Hayat Sadece Bir Kere Yaşanır)" filminin gösterimi yapıldı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Ankara'da Bollywood filmlerinden "Zindagi Na Milegi Dobara'nın gösterimi yapıldı

Ankara

Ödüllü Bollywood filmlerinden "Zindagi Na Milegi Dobara"nın gösterimi, Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Film gösterimine, gazeteciler, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Davetlileri karşılayan Hindistan'ın yeni atanan Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Hint sinemasının uzun zamandır dünya ile etkileşim içerisinde olduğunu ifade etti.

Zindagi Na Milegi Dobara, hayatı kucaklayan, pişmanlık duymadan yaşamayı konu alan bir film olarak biliniyor.

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