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Kültür

Anjelika Akbar'ın "İçimdeki Türkiyem" konseri Fişekhane'de müzikseverlerle buluşacak

Fişekhane performans sahnesi, 5 Aralık'ta klasik müziğin önemli ismi Anjelika Akbar'ı ağırlayacak.

Salih Şeref  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Anjelika Akbar'ın "İçimdeki Türkiyem" konseri Fişekhane'de müzikseverlerle buluşacak

İstanbul

Fişekhane'den yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Akbar, "İçimdeki Türkiyem" piyano konseriyle Fişekhane Ana Sahne'de dinleyicilerle buluşacak.

İsmini sanatçının aynı adlı kitap ve albümünden alan konserde Akbar, Türkiye'de yaşadığı sürede bestelediği bazı eserlerini seslendirecek ve Türkiye'deki hayatını, gözlemlerini müzikseverlerle paylaşacak.

Programın biletleri "biletinial.com"dan edinilebilir.

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