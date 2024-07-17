"Anatolian Rhapsody" projesi kapsamında mehter senfonik olarak yorumlandı
Anatolia Filarmoni Senfoni Orkestrası, "Anatolian Rhapsody" projesi kapsamında mehter eserlerini senfonik orkestrayla ve Hollywood üslubuyla yeniden düzenledi.
İstanbul
Projeye ilişkin düzenlenen lansman toplantısında, "Ceddin Deden" ve "Plevne Marşı" gibi geleneksel eserler ile "Heyhat İnsan" ve "Vaveyla-Çocuk" adlı yeni besteler de tanıtıldı.
Barış ve insan temalı yeni nesil mehter eserlerinin, aralarında Hollywood müzisyenlerinin de olduğu dev orkestrayla yeniden yorumlandığı projenin yapımcılığını Orion Yapım, müzik yönetmenliğini Ayhan Özel, aranjesini ise Özel ile Tolga Tümözen üstlendi.
Lansman öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan müzik yönetmeni, besteci ve aranjör Dr. Ayhan Özel, yeni nesil mehteran yapıldığını belirterek, "Anatolia Filarmoni Senfoni Orkestrası aslında 5 yıl önce kuruldu. Özellikle bu proje odağında konuşuyorum; Dünyanın birçok yerinden ünlü müzisyenin, özellikle Hollywood film müziklerine icracı olan birçok film müziği sanatçısının oluşturduğu bir senfonik çalışma. Türk kültürünü tüm dünyaya tanıtmak, hatta bir marka elçisi ya da bir kültür elçisi olmak istiyoruz. Böyle bir maksadımız var." dedi.
Çalışmanın 5 yıldır devam ettiğine dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:
"Kayıtlar Bulgaristan'da Bulgarian National Records Studio'da yapıldı. Star Wars filminin kayıtlarının da yapıldığı stüdyo. Son bir yıl daha yoğun bir çalışma oldu. Orion Yapım dünyaca ünlü müzisyenleri bir araya getirdi. Orada sadece iki Türk varız. Türkçe seslendirmeyi Türk opera sanatçıları yaptı. Bunun yanında özellikle opera sanatçılarının okuyabileceği profesyonellikte eserler yapıldı. Yani seslendirmeler Türk opera sanatçıları tarafından, enstrüman icraları ise tamamen dünya karması bir ekiple yapıldı."
Ayhan Özel, Heyhat İnsan eserinin Türk klasik müziği çalışmalarına hem bir etki hem de bir örnek olmasını amaçladıklarını söyleyerek, "Literatürel bir eser olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Özellikle insanı esas alan bir şey, dördüncü nesil mehterandan bahsediyoruz. Bu bir Anatolia Filarmoni Senfoni Orkestrasının, Anatolian Rapsodi projesidir. Dördüncü nesil mehteranı biz çok sesli bir formata taşıyarak globalleştirmek yani Türk dünyasının kültürünü, Anadolu topraklarının ezgilerini dünyaya tanıtmak istedik." ifadelerini kullandı.
Barış Savaşçıları'nın müziği başlığıyla yeni bir formda bestelenen ve yorumlanan eserlerin kayıt ekibinde, Nikola Petrov, süpervizör olarak yer aldı.
Avrupa Film Puanlama Akademisi öğretim üyesi Vladislav Boyadzhiev ses mühendisi, İrlandalı besteci ve vokalist Ronan Scolard operasyon direktörü, Jeremy Leidhecker ise idari direktör olarak görev yaptı.
Lansmanda, "Heyhat İnsan", "Çırpınırdı Karadeniz" ve "Ceddin Deden" eserlerinin stüdyo kayıtları da gösterildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.