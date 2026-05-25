Anaokulu öğrencileri sosyal ve kültürel değerleri yaşlılardan öğreniyor Elazığ'da yürütülen projeyle anaokulu öğrencileri, yaşlılarla bir araya getirilerek sosyal ve kültürel değerleri etkinliklerle öğreniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim öğretim yılı başında "Geçmişin İzinden Geleceğe Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında kent merkezindeki 78 anaokulunda görev yapan öğretmenlere proje ve düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Öğretmenler, öğrencilerin gelenek ve görenekler, büyüklere saygı, tarih, kültür ve geleneksel çocuk oyunları gibi değerleri tanımalarına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

"Elazığ'ın çınarları, tarihin tanıkları" sloganıyla yürütülen proje kapsamında yaşlılar, öğrencilerle bir araya gelerek halı dokuma, masal anlatımı ve geleneksel oyunlar aracılığıyla deneyimlerini çocuklarla paylaşıyor.

Kent merkezindeki tüm anaokullarında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, sosyal ve kültürel değerleri öğrenme fırsatı buluyor.

"Geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kuruluyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, AA muhabirine, projenin çocukların kendi kültürlerini yaşayarak öğrenmesini hedefleyen bütüncül bir eğitim çalışması olduğunu söyledi.

Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını önemsediklerini belirten Şahin, bölgenin kültürel mirasını, değerlerini ve örflerini çocukların öğrenmesini ve bunları yaşatmasını istediklerini anlattı.

Kültürel değerlerin bir sonraki kuşağa aktarılmasının çok kıymetli olduğunu dile getiren Şahin, Maarif Modeli doğrultusunda yerel kültürel değerleri çocuklara aktarmaya yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Orcik temasıyla yöresel tatlılarımızı, Ulu Cami ile tarihi değerlerimizi, sekiz köşe kasket ile kültürel kimliğimizi, halk musikisi ve Çayda Çıra ile de müziğimizi ve halk oyunlarımızı çocuklarımıza tanıtıyoruz. Böylece geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kuruluyor. Geçmişin hatıraları, oyunları, fıkraları ve yaşam biçimleri büyüklerimiz tarafından çocuklarımıza aktarılıyor. Böylece çocuklarımız sadece tarihi öğrenmiyor, aynı zamanda vefayı, aidiyeti ve kültürel hafızayı da hissediyor. Büyüklerimizin yaşanmışlıklarını birinci ağızdan dinleyerek onların tecrübelerinden faydalanıyorlar. Projeye 6 bin 66 anaokulu öğrencimiz dahil oldu. Bu büyük kültür yolculuğunda çocuklarımız tarihi öğrenen, hisseden, üreten, kendi değerleriyle bağ kuran bireyler olarak sürecin merkezinde yer aldı."

"Bu proje çok değerli"

Elazığ Belediyesi Anaokulunda görevli öğretmen Sevgi Sarıkaya ise çocuklara geçmişin önemini anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Teknolojinin çocukların yaşamında büyük yer tuttuğunu ifade eden Sarıkaya, "Öğrencilerimizin teknoloji dışında da güzel vakit geçirebileceklerini fark etmelerini istiyoruz. Bu proje çok değerli." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Serpil Topuz da projenin bir ihtiyaçtan doğduğunu belirtti.

Çocukların geleneksel değerlerden uzaklaşmaya başladığını gözlemlediklerini anlatan Topuz, "Proje ile çocuklarımızın yaşlılara, gelenek ve göreneklerimize, Elazığ şivesine olan ilgilerinin arttığını gördük. Projemizin amacına ulaştığını hissediyoruz. Geçmişini bilemeyen bir nesil maalesef geleceğini de kuramaz. Amacımız milli değerlerini, milli varlığını bilen nesiller yetiştirmek." dedi.

Öğrencilerden Kayı Öztürk de etkinliklerde dede ve nineleriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Bize şarkılar söylediler, masallar anlattılar ve eski oyunları öğrettiler. Çok eğlendik ve güzel vakit geçirdik." diye konuştu.

Öğrencilerden Yiğit Mirza Tahtalı ise etkinlikte güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

Etkinliğe katılan 62 yaşındaki Şengül Kılıç da çocukluk dönemindeki oyunları yeniden hatırladıklarını dile getirerek, "Çocuklarla oyun oynayarak geçmişimize döndük. Eski kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi çocuklara anlatma fırsatı bulduk." değerlendirmesinde bulundu.