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Kültür

"Anadolu: Toprağa Can, Zamana İz Bırakan Anneler" sergisi Ankara Etnografya Müzesi'nde açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde Ankara Etnografya Müzesi'nde hazırlanan "Anadolu: Toprağa Can, Zamana İz Bırakan Anneler" sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
"Anadolu: Toprağa Can, Zamana İz Bırakan Anneler" sergisi Ankara Etnografya Müzesi'nde açıldı Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

Anneler Günü'ne özel, Anadolu'nun annelik hafızasının sunulduğu serginin açılışında konuşan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, bugün baş tacı annelerin günü olduğunu, bu sevginin bir güne sığmayacağını söyledi.

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Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin günü kutlayan İnceciköz, serginin Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 19 Şubat 2025'te başlattığı "100+2 sergisi"nin ayaklarından biri olduğunu hatırlattı.

Birol İnceciköz, şunları ifade etti:

"Sergimiz 138 eserden oluşuyor. Bunlardan 63'ü ilgililerin beğenisine ilk kez sunuluyor. Sergimizin teması anne ve annelik. Sergiyi, tarih boyunca en erken dönemden günümüze kadar kadının varlığı ve annelerin hayatımıza etkilerini gösterecek şekilde, annelerin bize bıraktığı eserlerle kurguladık. Özel sergi oldu. En erken dönemden Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerine kadar anne ve anne-çocuk ilişkisine dair her şeyde kadının izini görmekteyiz. Anadolu kronolojisinden yola çıkarak böyle bir sergi oluşturduk. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz."

Neolitik dönemden Osmanlı'ya kadın

Kadının ve annenin izini Neolitik dönemden bugüne taşıyan seçkisiyle farklı dönemlere ait yaşam öykülerini ve üretim biçimlerini bir araya getiren sergide, doğurganlık simgesi tanrıçalardan idollere, tabletlerden gündelik yaşamda kullanılan eşyalara farklı müzelerden getirilen eserler sergileniyor.

Anadolu'nun annelik hafızasının davetlilere sunulduğu sergide, ayrıca kaftanlar, el işi örnekler, işli kemerler, broşlar ve gümüş feslerin olduğu mücevherler de yer alıyor.

"Anadolu: Toprağa Can, Zamana İz Bırakan Anneler" sergisi, 15 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

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