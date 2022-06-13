Anadolu Mektebi öğrencileri, yazar Mustafa Kutlu'yla bir araya geldi
Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında "Mustafa Kutlu İstanbul İl Paneli", Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlendi.
İstanbul
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Mektebi ve Başakşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul'daki okullardan öğrenciler, yazar Mustafa Kutlu ile bir araya geldi.
Bilal Enes Özensel'in yönettiği panelin ilk oturumunda söz alan gençler Tuğba Özyurt, İlayda Alemdaroğlu, Ünzile Nur Ulaç ve Mehmet Arda Çelik, Mustafa Kutlu'nun eserlerinden alıntılar yaparak usta yazarın hayatını, eserlerini ve düşüncesini anlattı.
Cengiz Ergot'un yönettiği ikinci oturumda ise Emirhan Demir, İrem Şevval Tuymaz, Ayşe Hümeyra Temel ve Hatice Atırak yazarın hikayelerinde işlediği unsurlara değindi.
"Hikayeleriyle ilham verenler de öğretmendir"
Etkinlikte konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, programın çocuklara, gençlere ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti.
Gençlere baktığında geleceği gördüğünü, bu nedenle de yapılan çalışmaları çok kıymetli bulduğunu dile getiren Yazıcı, "Benim için de Mustafa Kutlu bir öğretmen aslında. Ben öğretmenliğin mutlaka formel olarak bu görevi yapmakla sınırlı olmadığına inanıyorum. Çünkü topluma yol gösteren, yeni boyutlar açan, mevcut olan iyi örnekleri gösterebilen, medeniyetimizle, kendi değerlerimizle, bize özgü insan hikayeleriyle ilham veren, yol gösteren, yol açan insanlarımız aslında bir öğretmendir." değerlendirmesini yaptı.
Şair ve yazar Ali Ayçil de yıllardır kitaplarını okuduğu Kutlu'nun bir editör olarak dergilerle de önemli işlere imza attığını belirterek, "Belki buradaki genç arkadaşlar bilmezler. Bugün Türkiye'deki hikayeci, yazar ve şairlerin pek çoğu Mustafa Kutlu'nun elinden çıkmıştır." dedi.
Usta yazarın eserlerine değinen Ayçil, "Mustafa Kutlu'nun hem hikayelerinde hem de son zamanlarındaki fikri kitaplarında insana sunduğu çözümlerin Türkiye'yle ilgili değil, insanlıkla ilgili çözümler olduğunu, artık meseleye bu bağlamda bakmak gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"Kitaplarımdaki kahramanlar benim arkadaşlarım"
Yazar Mustafa Kutlu ise gençlerin eserleriyle ilgili konuşmalar yaptığı etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Romanlarını, hikayenin içindeki kahramanlarla karşılıklı konuşuyormuş gibi yazdığını dile getiren Kutlu, şunları kaydetti:
"Benim yazdıklarımın içinde geçen kahramanlar aslında benim arkadaşlarım, sizler gibi. Sizleri, hepinizi de bir mahallenin çocukları olarak görüyorum. Eğer kitaplarım seviliyorsa, okunuyorsa benim şu halim gibidir. Yani benim bütün dünyam samimiyettir, gerçek manada samimi olmak. Samimiyet, bu dünyamızı terk etmiş bir şey. Genç arkadaşlar da her zaman yazdıklarımdan, hiçbirini tefrik etmeden oradaki insanlarla içli dışlı olabilirler."
Kitap yazmaya nasıl başladığının sorulması üzerine de usta yazar, "Bunun ayrıntısını değil de ana hatlarını söyleyeyim. Ben aslında çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Yani ressam olmak isteyen birisiydim. Fakat güzel sanatlar akademisinin kapısından döndüm. Belki resimle anlatamadıklarımı, anlatma fırsatını bulamadığım meseleleri yazıyla anlatmak durumu hasıl olmuştur." dedi.
Kutlu, edebiyat okurken 1966 senesinde Nurettin Topçu ile karşılaştığını ve böyle bir grubun içinde yer aldığı için kendisi şanslı hissettiğini anlatarak, "Bu sene yazı hayatımın 54. yılı. Dolayısıyla resimle anlatamadığım şeyleri yazıyla anlatmak hususunda bir geçiş olmuş olabilir." şeklinde konuştu.
"İstanbul'u anlatırken de yine Anadolu'yu anlatıyorum"
Mustafa Mutlu, eserlerinde şehir-köy ayrımı yapmadığını, sadece Anadolu'yu değil İstanbul'u da yazdığını vurgulayarak, "Ben yazı hayatıma başladığımdan bu yana Türkiye'nin en önemli meselesi olarak addettiğim konu toplumsal değişim, yani 50 senedir buna bakıyorum. Türkiye, Türk insanı nereden kalktı, nereye gidiyor, neleri kaybetti, neleri kazanıyor? Bu değişimin dinamikleri nelerdir? İktisadi, ahlaki, bütün bu konulardaki değişim bir bütündür." ifadelerini kullandı.
Anadolu'nun göçlerle İstanbul'a taşındığını, bu nedenle İstanbul'un da yüzde 70'inin köylü olduğuna işaret eden Kutlu, şunları söyledi:
"İstanbul'u anlatırken de yine Anadolu'yu anlatıyorum sayılır. Çünkü İstanbul'un böyle bir göç hadisesi var. Türkiye'de köylü nüfusu yüzde 6,8'e düşmüş. Yani ben tarımcı olduğum için bu tarım işine çok kafayı takmış durumdayım. Tarım ve toprak meselesi dolayısıyla da Anadolu'ya daha dikkatle bakmış, anlatmış olabilirim."
Program kapsamında ayrıca genç müzisyenler, dinleyicilere mini bir türkü konseri verdi. Etkinliğe ayrıca Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü ve eski Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili de katıldı.
Etkinlik, programda konuşma yapan öğrencilere katılım belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.