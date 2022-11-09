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Kültür

Amasra'daki kurtarma kazılarında "tılsımlı damga mühür" bulundu

Bartın'ın Amasra ilçesinde yürütülen Amastris Antik Kenti'ndeki kurtarma kazılarında antik Mısırlılara ait olduğu değerlendirilen amulet (tılsımlı damga mühür) bulundu.

Selim Bostancı   | 09.11.2022
Amasra'daki kurtarma kazılarında "tılsımlı damga mühür" bulundu

Bartın

Milli Eğitim Bakanlığına 2014'te bağışlanan ve okul inşaatı için temel kazılarına başlanan alanda 2017'de, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bazı kalıntılara ulaşıldı. Bunun üzerine inşaat çalışmaları durdurularak alan koruma altına alındı.

Tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarılması için haziranda Amasra Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Bartın Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında başlatılan kurtarma kazıları sürerken, ünik (tek, eşi olmayan) bir buluntuyla karşılaşıldı.

Piramidal damga mühür formundaki amulet, 2 santimetrekare ve piramit şeklinde 0,9 santimetre yüksekliğe sahip. Amulette, aşağı uzanmış sağ elde tutulan kılıç ve iki kanat ile harf karakterleri gibi çeşitli işaretler bulunuyor.

"Bu mührün hangi anlamı taşıdığını araştıracağız"

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, gazetecilere, amuletin, milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen ve mermerden inşa edilen bir Roma yapısında ele geçirilen ilk ünik eser olduğunu söyledi.

Amuletin, taban kısmı kare, üst kısmı piramidal formda ve obsidyen taşından yapılmış bir eser olduğunu anlatan Çam, şu bilgileri paylaştı:

"Eserin taban kısmında, kazıma çizgilerle betimlenmiş Mısır dininden tanıdığımız Tanrı Bes'in betimlendiği bir figür yer aldığını görüyoruz. Eserin üst kısmındaysa demotik olarak isimlendirilen eski Mısır dinindeki harf karakterleriyle tılsımlı sözlerin yer aldığını görüyoruz. Eserin üzerindeki harf karakterleri de muhtemelen bu temsil ettiği korunma anlamını işaret etmekte. Bir nevi tılsımlı nesne olarak, döneminde bir kişinin üzerinde taşıdığı, kötülüklerden, hastalıklardan korunmak veya hangi anlamda korunmak istiyorsa o anlamda üzerinde taşıdığı bir nesne olarak tanımlayabiliriz. Anadolu'da, kazılar sırasında Roma tabakasında bulunmuş tek örnek olduğunu söyleyebiliriz."

Çam, eserin bulunmasının arkeologlar açısından önemli ve heyecanlandıran bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu mührün hangi anlamı taşıdığını ve üzerinde taşıyan kişinin bir rahip mi din görevlisi mi olduğunu veya bir kişinin sağlık ve güvenlik amacıyla mı taşıdığını araştıracağız. Belki de lejyonda (Roma askeri birlik) görevli bir askerin doğudaki görevi sırasında buraya getirip getirmediğini ortaya çıkaracağız." diye konuştu.

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