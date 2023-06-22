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Kültür

Amasra ve Safranbolu bayramda ziyaretçilerini doğa ve tarihle iç içe ağırlayacak

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ile Karabük'ün Safranbolu ilçelerindeki otel ve pansiyonlar Kurban Bayramı tatilini dolu geçirecek.

Selim Bostancı, Ahmet Özler  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Amasra ve Safranbolu bayramda ziyaretçilerini doğa ve tarihle iç içe ağırlayacak Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Cenevizliler döneminde yapılan kalesi ile el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, bayram için otel ve pansiyonlarda rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatili hazırlıklarının tamamlandığı ilçede, konaklama mekanlarında doluluk yüzde 90'a ulaştı.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, AA muhabirine, ilçenin 1945'li yıllarda ev pansiyonculuğunun başladığı ilk tatil merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Turizm ve tatil kültürünü geliştiren ilçenin her yıl artan sayıda ziyaretçi ağırladığını aktaran Boran, "Şu anda ilçemizde 3 bin 500 yatak kapasiteli otel ve pansiyonumuz var. Bayram tatillerinde ve hafta sonları günübirlikçi ve otelde konaklayanlarımızla ilçemize gelen günlük ziyaretçi sayısı 50 bine ulaşıyor. Bayram süresince 6 bin nüfuslu ilçemize yaklaşık 500 bin turistin geleceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Boran, Amasra'ya gelenlerin "deniz, kum ve güneş" üçlüsünün yanı sıra 3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi yapıları ve doğal güzellikleri de görebileceğini dile getirerek, "Misafirlerimiz Amasra Kalesi, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı'nı gezebilir, günübirlik yat gezilerine katılabilir. Yakın köylerimizdeki şelaleleri, sınırlarımız içinde kalan Küre Dağları Milli Parkı'nı görebilirler. Ayrıca hemen yakınımızdaki Safranbolu'yu da görebilirler. Tarihi yaşamak isteyenler, burada 3 bin yıllık tarihi yaşayabilirler. Yine balıkçı lokantalarında misafirlerimiz taze çeşitlerle balık ziyafetini yapma imkanı bulacak. Yöremizin bağ ve bahçesinde yetişen organik yeşilliklerle yapılan ve 30 çeşit ürünle hazırlanan Amasra salatasını da tadabilirler." diye konuştu.

İlçede 20 Haziran'da kuvvetli yağışlar sonucu yaşanan taşkının izlerinin tamamen silindiğini vurgulayan Boran, "Şu anda belediye ve kaymakamlığımıza birlikte lokanta, restoran, otel, plaj tesislerimizle 9 günlük bayram tatiline hazırız. Taşkınla ilgili en küçük bir sıkıntımız kalmadı. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelebilir." ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması turizmcileri sevindirdi

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi de Kurban Bayramı tatilinde tercih edilen yerler arasında bulunuyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenler tarafından tercih edilen Safranbolu, bayram süresince İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak başta olmak üzere yurt içi ve dışından misafirlerini bekliyor.

18. 19 ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen, 3 katlı 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu'daki konak, otel ve pansiyonlarda doluluk yüzde 90'lara ulaştı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, ilçede bayram rezervasyonlarının yüzleri güldürdüğünü söyledi.

"Dünyanın en iyi korunan ilk 20 kenti" arasında yer alan tarihi ilçeye gelen misafirlerin Arnavut kaldırımlı sokakları, müzeleri ve tarihi konakları gezeceğini, kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tadacağını, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapabileceğini anlatan Ergüder, "Doluluk oranımız şu anda yüzde 90'larda. Bayrama kadar bunun yüzde 100 olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 400 bin bir turistin gelmesini bekliyoruz, günübirlik ve konaklamalı olarak. Tatilin 9 güne çıkması tabii ki bize de yarayacak. Oldukça yoğun bir bayram geçirmeyi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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