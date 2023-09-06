Dolar
26.82
Euro
28.77
Altın
1,922.54
ETH/USDT
1,633.20
BTC/USDT
25,704.00
BIST 100
8,229.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül'de Ermenistan'la yapacağı müsabaka için Eskişehir’e geldi. Hasan Polatkan Havalimanından yaındayız. Kırklareli'ndeki selin ardından aranan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. -VTR
logo
Kültür

Altın Portakal'da yarışacak ulusal uzun metraj filmleri belli oldu

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri açıklandı.

Ayşe Yıldız  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Altın Portakal'da yarışacak ulusal uzun metraj filmleri belli oldu

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 7-14 Ekim'de düzenlenecek ve ilk kez Antalya'da izleyiciyle buluşacak 10 film belli oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı festivalin, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 43 film başvurdu. 14 kategoride "Altın Portakal Ödülleri"nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 10 film, Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

Kıvanç Sezer'in yönettiği "8x8", Melisa Önel yönetmenliğindeki "Aniden", yönetmenliği Mete Gümürhan'a ait "Beraber", Vuslat Saraçoğlu'nun "Bildiğin Gibi Değil", Zeki Demirkubuz'un "Hayat", İsmail Güneş'in "Kurban", Cemil Ağacıkoğlu'nun "Son Hasat", Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi", Nehir Tuna'nın "Yurt" ve Miraç Atabey'in "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri ödül için yarışacak.

"8x8", "Bildiğin Gibi Değil", "Hayat", "Kurban" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri festival kapsamında dünya prömiyerini de yapacak.

Festivalde ilk filmlerini çeken yönetmenlerin aday olabildiği "Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü" için ise "Beraber", "Yurt" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri değerlendirilecek.

Demet Akbağ'ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, toplamda 945 bin lira ile ödüllendirilecek eserleri belirleyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da terör örgütü PKK lehine gösteri düzenleyen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Program'ı açıkladı: Atılım sürecini başlatacağız
Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
Kırklareli'ndeki sel felaketinin yaşandığı bungalov evlerin işletme sahibi hakkında gözaltı kararı
Konya'da 40 metre çapında, 70 metre derinliğinde obruk oluştu

Benzer haberler

Altın Portakal'da yarışacak ulusal uzun metraj filmleri belli oldu

Altın Portakal'da yarışacak ulusal uzun metraj filmleri belli oldu

Antalya'da genişletilen hava filosu orman yangınlarına müdahaleyi kolaylaştırdı

Rus heykeltıraş, kanyondan topladığı ağaç dallarını sanat eserine dönüştürüyor

"Türk'ün ilk er meydanı" Elmalı'da güreş heyecanı başlıyor

"Türk'ün ilk er meydanı" Elmalı'da güreş heyecanı başlıyor
Batı Akdeniz'in 8 aylık ihracatı 1 milyar 741 milyon dolara ulaştı

Batı Akdeniz'in 8 aylık ihracatı 1 milyar 741 milyon dolara ulaştı
30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet