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Kültür

Altın Koza'da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belirlendi

Adana'da bu yıl 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belli oldu.

Eren Bozkurt  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Altın Koza'da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belirlendi

Adana

Festivalin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisinde Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ve Müge Turan yer alacak.

Jüri başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yapacağı yarışmanın başvuruları, 16 Ağustos'a kadar sürecek.

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