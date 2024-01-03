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Kültür

AKM'de "Müzikli Derviş Masalları" izleyiciyle buluşacak

Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, YOLCA "Müzikli Derviş Masalları" gösterisini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahneleyecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
AKM'de "Müzikli Derviş Masalları" izleyiciyle buluşacak

İstanbul

AKM'den yapılan açıklamaya göre, gösteri Hüseyin Cem Durak'ın performansıyla, 5 Ocak'ta Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilecek.

Anadolu'nun zengin kültürünü ve bu toprağın büyüklerini merkeze alan gösteride, Mesnevi ve Mantıku't-Tayr gibi eserlerden ilham alınan özel hikayeler yorumlanacak.

Ayrıca bir menkıbe canlandırılarak seyircilerin beğenisine sunulacak.

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