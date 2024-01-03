AKM'de "Müzikli Derviş Masalları" izleyiciyle buluşacak
Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, YOLCA "Müzikli Derviş Masalları" gösterisini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahneleyecek.
İstanbul
AKM'den yapılan açıklamaya göre, gösteri Hüseyin Cem Durak'ın performansıyla, 5 Ocak'ta Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilecek.
Anadolu'nun zengin kültürünü ve bu toprağın büyüklerini merkeze alan gösteride, Mesnevi ve Mantıku't-Tayr gibi eserlerden ilham alınan özel hikayeler yorumlanacak.
Ayrıca bir menkıbe canlandırılarak seyircilerin beğenisine sunulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.