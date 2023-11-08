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Kültür

AKM'de "Kamusal Sanat, Kentlilik ve Kent" konuşuldu

Mimar ve sanatçı Melek Zeynep Bulut'un Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde sergilenen "Açık Yapıt" adlı eseri kapsamında "Kamusal Sanat, Kentlilik ve Kent" söyleşisi yapıldı.

Salih Şeref  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
AKM'de "Kamusal Sanat, Kentlilik ve Kent" konuşuldu Fotoğraf: Salih Şeref/AA

İstanbul

AKM Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Bulut'un üstlendiği etkinlikte çağdaş sanatçı Murat Germen ve mimar Celaleddin Çelik konuşma yaptı.

Etkinlikte Germen, eser için Melek Zeynep Bulut'u tebrik ederek, "Kültür hayatımıza önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Başarılı bir iş birliği geliştirilmiş, Celaleddin beyin de katkılarıyla önemli bir çalışma gerçekleştirilmiş." dedi.

"Hep birlikte yükseltmemiz gereken bir ülkemiz var"

Germen, bu tarz iş birliklerinin çok faydalı olduğunu ifade ederek, "Bir yandan da tabii kültürel anlamda iş birliğine açık bir toplumsal yapımız var ama son zamanlarda birçok nedenden dolayı böyle biraz ayrı durmaya başladık. Bunu bir an evvel bırakmamız ve hep birlikte yükseltmemiz gereken bir ülkemiz var. Batının pek çok açıdan çok ciddi bir düşüş içerisinde olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ortam varken kendi içerimizde bazı kısır debelenmeleri bırakıp harekete geçmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kent kavramına değinen Germen, "Bir kentin gerçekten kent olabilmesi için üretim tüketim arasındaki oranın üretimden yana basması gerektiğini düşünüyorum. Tüketimin üretimden fazla olduğu bir yer artık kent değildir. Kentleşmeyi, bu ülkeyi, bu şehri küresel arenada iyi bir seviyeye getirmek için gerekli üretimlerin yapılacağı yer olarak görüyorum." diye konuştu.

Celaleddin Çelik de taşrada mekansal aidiyetin kentlere göre daha fazla olduğuna dikkati çekerek, "Mekansal aidiyet, eş zamanlı olarak sizin fail oluşunuzu arttırmanızla ilgilidir. Yani bizim kentte aşırı hizmet alan pozisyonumuz, aktiften pasife doğru hızlı geçişimiz bizim aidiyet duygumuzun oluşması için engellerden biridir. Bugün aktörlük kent hayatının konforuyla hızlıca eriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un muhafazakar bir şehir olmadığına değinen Çelik, "İstanbul'un Venedik gibi düzenli Avrupa şehirlerinden farkı, çok canlı olmasıdır. Hala hayatta, çok hızlı dönüşen bir şehir. Ancak bu bizim kentsel aidiyet kurma konumumuza engel oluyor. Konunun mülkiyetle de ilgisi var tabii. İstanbul, içinde yaşayanın yabancısı olduğu bir şehir haline geliyor." dedi.

Melek Zeynep Bulut'un "Açık Yapıt" eseri, 19 Kasım'a kadar AKM'nin önünde ziyaret edilebilecek.

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