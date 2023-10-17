Dolar
27.92
Euro
29.54
Altın
1,925.98
ETH/USDT
1,582.00
BTC/USDT
28,417.00
BIST 100
7,954.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da Marmara Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
logo
Kültür

AKM'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel konserler gerçekleştirilecek

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü coşkulu konserlerle karşılayacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
AKM'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel konserler gerçekleştirilecek

İstanbul

AKM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile Tekfen Filarmoni, 100. yıla özel hazırladıkları programlarla sanatseverle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosunun Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için hazırladığı "1923'ten Sonsuza: İkinci Yüzyıla Merhaba" konseri, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde müzik kültürünü iki devir arasında taşıyan sanatçıların eserlerinden oluşuyor.

Mehmet Güntekin yönetiminde Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek konser, 22 Ekim'de 11.30'da başlayacak. Hakan Hataylı ve Neval Güleç'in solist olarak yer alacağı konserde, Cumhuriyet'in ilan edilişine özel bestelenen bir eser de seslendirilecek.

İDSO'dan "Cumhuriyetimizin 100. Yılı" konseri

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 27 Ekim'de "Cumhuriyetimizin 100. Yılı" başlıklı konser verecek. Konserde sahne alan piyanist Can Çakmur, Dmitri Shostakovich'in "İkinci Piyano Konçertosu"nu yorumlayacak.

İngiliz şef Howard Griffiths yönetimindeki topluluk, aralarında Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin ve Ferit Tüzün'ün bulunduğu bestecilerin eserlerini AKM Tiyatro Salonu'nda seslendirecek.

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, 27 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet ile ilgili bir repertuvarla sahneye çıkacak. AKM Müzik Platformunda gerçekleşecek konserde Elif İnce ve Gediz Çoroğlu solist olarak sahnede olacak.

Ceyda Düvenci, Mert Fırat ve Yiğit Sertdemir, Tekfen Filarmoni ile sahnede olacak

Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 28 Ekim'de Tekfen Vakfının desteğiyle yazar Mehmet Altun'un arşivlerde ve sahaflarda yaptığı araştırmalar sonucunda ulaştığı İstiklal Marşı'nın yazılma hikayesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

İstiklal Marşı'nın öyküsünü tiyatro yönetmeni Yiğit Sertdemir sahneye uyarlarken, Meclis'teki tartışmaları, Tunalı Hilmi ya da Garp Ordusu Erkan-ı Harbiyesi Komutanı İsmet İnönü'nün sözlerini ise Ceyda Düvenci, Mert Fırat ve Sertdemir yorumlayacak.

İDOB'dan bestecilere saygı duruşu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Cumhuriyet'in 100. yılını marşlar ve türkülerle birlikte büyük bir coşkuyla kutlayacak.

Türk Telekom Opera Salonu'nda 29 Ekim'de gerçekleşecek "Cumhuriyet'in 100. Yıl Konseri" programında, Cumhuriyet'in yetiştirdiği bestecilerin eserlerinden oluşan bir seçki seslendirilecek.

İDOB Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı, İDOB korosunu ise Volkan Akkoç yönetecek. Konserde Ceren Aydın, Elif Tuğba Tekışık, Serkan Bodur, Emre Güngör ve İlke Kodal solist olarak yer alacak.

Etkinliklerin detaylarına "akmistanbul.gov.tr" adresinden ulaşabilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Zeytinburnu'ndaki patlama davasında mütalaa açıklandı
TCDD'den "Marmaray'ın Tuzla istasyonunda doğal gaz kaçağı olduğu" ihbarına ilişkin açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 2024'te Mekke Yolu projesinin uygulama alanını genişletmeyi hedefliyoruz
Azerbaycan'da, Türkiye ile "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı yapılacak
Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve Marmara'nın doğusu için sağanak uyarısı

Benzer haberler

AKM'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel konserler gerçekleştirilecek

AKM'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel konserler gerçekleştirilecek

Milli sporcu Şahika Ercümen, nefesini 105 metre dünya rekorunu kırmak için tutacak

Portekizli şarkıcı Dulce Pontes, Başkent'te konser verdi

Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı dolayısıyla Sertab Erener konseri düzenlendi

Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı dolayısıyla Sertab Erener konseri düzenlendi
Caz sanatçısı Marcus Miller İstanbul'da konser verecek

Caz sanatçısı Marcus Miller İstanbul'da konser verecek
Tunuslu müzisyen Emel Mathlouthi: Türkiye'ye geldiğimde, evime gelmiş gibi hissediyorum

Tunuslu müzisyen Emel Mathlouthi: Türkiye'ye geldiğimde, evime gelmiş gibi hissediyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet