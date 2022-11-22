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Kültür

Akdeniz Arkeoloji Turizmi Fuarı, Türkiye'de Karahantepe'yi özel ödüle değer buldu

Avrupa'nın arkeoloji turizmi alanında önde gelen etkinliklerinden olan "Akdeniz Arkeoloji Turizmi Fuarı (Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico)" Türkiye'den Karahantepe'yi "Uluslararası Arkeolojik Keşif 2022" kapsamında özel ödüle layık gördü.

Barış Seçkin   | 22.11.2022
Akdeniz Arkeoloji Turizmi Fuarı, Türkiye'de Karahantepe'yi özel ödüle değer buldu

Roma

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İtalya merkezli BMTA'nın Direktörü Ugo Picarelli'nin, bugün Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Söner'i ziyaret ettiği belirtildi.

Picarelli'nin ziyaret sırasında Söner'e, BMTA sosyal medya hesaplarında "Uluslararası Arkeolojik Keşif" kapsamında bu yılki oylama sonucu özel ödüle layık görülen Türkiye'den Karahantepe antik kentinin ödülünü takdim ettiği bildirildi.

Açıklamada, oylarıyla tarihi 11 bin yıl öncesine dayanan Karahantepe'yi özel ödüle layık görenlere teşekkür edildi.

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