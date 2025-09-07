Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,303.10
BTC/USDT
111,092.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep’te “22. İmam Hatipliler Kurultayı Kapanış Konferansı”nda konuşuyor
logo
Kültür

Akdamar Kilisesi'ndeki 13. ayin başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 13'üncüsü yapılan ayin başladı.

Emre Ilıkan, Nevzat Umut Uzel  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Akdamar Kilisesi'ndeki 13. ayin başladı Fotoğraf: Emre Ilıkan/AA

Van

Ayine katılmak üzere kente gelen din adamları ile ziyaretçiler, Edremit ve Gevaş iskelelerinden teknelerle adaya götürüldü.

Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Episkopos Hovagim Manukyan, ziyaretçilerle bir süre sohbet etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayan ayini Manukyan yönetti.

Maşalyan'ın başkanlık yaptığı ayinde, katılımcılar mum yaktı, dua etti ve ilahiler okudu.

Ayin için İstanbul'dan gelen Anjel Yanıkbaca, gazetecilere, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisenin Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle ibadete açılmasını önemli bulduklarını söyledi.

Van'a ilk kez geldiklerini belirten Yanıkbaca, "Daha önce gelmek istiyorduk ama fırsatımız olmuyordu. Burayı çok beğendik. Organizasyon çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman deprem öncesine göre 410 derslik fazlasıyla eğitime başlıyor
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa "kasten yaralama" davası
Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
9 ayda 474 bin 18 Suriyeli ülkesine döndü
Bakan Işıkhan, şehit ailesini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu

Benzer haberler

Van'daki Kevenli Kalesi kalıntısında çivi yazılı 76 pithos ortaya çıkarıldı

Van'daki Kevenli Kalesi kalıntısında çivi yazılı 76 pithos ortaya çıkarıldı

Akdamar Kilisesi'ndeki 13. ayin başladı

Çavuştepe Kalesi'nde savaşlarda kullanılan sapan taşları bulundu

Küresel ısınma ve kuraklık Bitlis'teki göllerde su seviyesini düşürdü

Küresel ısınma ve kuraklık Bitlis'teki göllerde su seviyesini düşürdü
Karakovan bal üreticileri hasada yüksek verimle başladı

Karakovan bal üreticileri hasada yüksek verimle başladı
Psikologların yönlendirmesiyle resim çizmeye başladı, hayatı değişti

Psikologların yönlendirmesiyle resim çizmeye başladı, hayatı değişti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet