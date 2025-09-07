Akdamar Kilisesi'ndeki 13. ayin başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 13'üncüsü yapılan ayin başladı.
Van
Ayine katılmak üzere kente gelen din adamları ile ziyaretçiler, Edremit ve Gevaş iskelelerinden teknelerle adaya götürüldü.
Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Episkopos Hovagim Manukyan, ziyaretçilerle bir süre sohbet etti.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayan ayini Manukyan yönetti.
Maşalyan'ın başkanlık yaptığı ayinde, katılımcılar mum yaktı, dua etti ve ilahiler okudu.
Ayin için İstanbul'dan gelen Anjel Yanıkbaca, gazetecilere, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisenin Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle ibadete açılmasını önemli bulduklarını söyledi.
Van'a ilk kez geldiklerini belirten Yanıkbaca, "Daha önce gelmek istiyorduk ama fırsatımız olmuyordu. Burayı çok beğendik. Organizasyon çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.