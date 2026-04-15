AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmini Bakü'de tanıttı

Bayram, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Bakü Devlet Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenci ve akademik kadroyla bir araya geldi. Programa, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Elçin Babayev de katıldı.

Çocuk yaşta buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve iki elini kaybeden Bayram, etkinlikteki konuşmasında, yaşam mücadelesini ve siyasete uzanan sürecini anlattı.

Bayram, engellerin azim ve kararlılıkla aşılabileceğini, eğitim ve kararlı çalışmanın başarıya ulaşmada belirleyici olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine değinen Bayram, iki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda güçlenerek sürdüğünü ifade etti.

Azerbaycan programı kapsamında televizyon yayınına katılan Bayram, hayatında karşılaştığı zorluklara rağmen mücadeleyi sürdürdüğünü, azim ve inancın engellerin aşılmasında temel unsur olduğunu dile getirdi.