İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aras Neftçi tarafından hazırlanan sergide, Mimar Sinan'ın İstanbul'a kazandırdığı eserler, mimari bir bakış açısıyla çekilmiş fotoğraf kareleri eşliğinde izlenime sunuluyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen, küratörlüğünü AK Parti İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Helin Görgül'ün üstlendiği sergide, Neftçi'nin on binlerce fotoğraflık arşivinden seçilen yaklaşık 70 eser yer alıyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Doç. Dr. Aras Neftçi, asıl çalışma alanının mimarlık tarihi ve Türk mimarisi olduğunu belirterek, son dönemde ağırlıklı olarak Mimar Sinan döneminin mimari özelliklerini ortaya çıkarmaya odaklandığını söyledi.

Neftçi, sergideki temel hedeflerinin Sinan'ın İstanbul'daki eserlerini mimari bir vizyonla tanıtmak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugünlerde Sinan'ın daha çok hikaye tarafına ağırlık veriyoruz. Sinan bir mimardı ve mimari eserler yaptı. Bizim hedefimiz Sinan'ı mimar olarak tanıtıp, onu gerçek mahareti ve hüneriyle insanlara aktarmak. Sergide Şehzade Camisi, Süleymaniye Camisi, Kılıç Ali Paşa Camisi ve Piyale Paşa Camisi başta olmak üzere Sinan'ın en baş şaheserlerini ele aldık. Onların incelikleri ve ayrıntılarını gündeme aldık. Mimar Sinan'ın tabii ki süsleme de önemli ama iç mekan kurgusu, seçkisi nasıldır, nasıl değildir onu gündeme alıp sunduk."

Fotoğrafları çekerken mimari kurallara titizlikle riayet ettiğini vurgulayan Neftçi, "Hem akademisyen hem mimarım. Fotoğraf çekmek sadece vizöre bakıp deklanşöre basmak değildir. Düşey çizgilerin düşey, yatay çizgilerin yatay olması gibi kurallara uygun, doğru ışık, doğru zaman ve doğru bir tanımlamayla bir karede bir mimari eseri tanıtacak çekimler yapmaya gayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

Neftçi, tüm sanatseverleri sergiye davet etti.

"Sinan, estetiğiyle İstanbul'u İstanbul yapan mimarlardandır"

Serginin küratörü Helin Görgül ise Mimar Sinan'ı "anma yolculuğu" kapsamında bazı etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Süleymaniye'de Prof. Dr. Suphi Saatçi ile buluşturdukları gençlerin, ondan Mimar Sinan'ı dinlediğini anlatan Görgül, şöyle devam etti:

“Bu yolculuğumuzun ikinci ayağında da konferans salonumuzu bir sergi salonu haline getirdik. Mimar Sinan'ın eserlerini son derece güzel bir şekilde fotoğraflayan Aras Neftçi hocamızın fotoğraflarıyla da bu yolculuğumuzu tamamlayalım istedik. Mimar Sinan, sadece bina inşa eden bir mimar değildi. İstanbul'a kimliğini kazandıran, şehrin hafızasını oluşturan, estetiğiyle İstanbul'u İstanbul yapan mimarlardan birisiydi. Hem onu yad etmek hem de eserlerini bir mimarın gözünden sergilemek istedik.”

Görgül, AK Parti İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak medeniyet değerlerini toplumun her katmanıyla buluşturmayı gaye edindiklerini vurgulayarak, "Konferans salonumuzu çok keyifli, ferah bir sergi alanı haline getirdik. Sergi yapmak isteyen tüm sanatçılarımıza ve genç kardeşlerimize kapımız her zaman açık. Bu sergi bizim için bir başlangıçtı, sanatla ve kültürle toplumu buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

İlk küratörlük deneyimini bu sergiyle yaşadığını ve on binlerce kare arasından mimari açıdan en güçlü olanları seçmenin zor ancak bir o kadar da keyifli olduğunu söyleyen Görgül, sanat, tarih ve mimariyi sevenleri ağustos boyunca açık kalacak sergiye davet etti.

Açılışın ardından davetliler, sanatçı ve küratör eşliğinde sergiyi gezerek, fotoğraflarda yer alan mimari eserlerin özellikleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Doç. Dr. Aras Neftçi

İTÜ Mimarlık Fakültesinden 1987'de mezun olan Aras Neftçi, yüksek lisansını 1991'de Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon ve Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalında tamamladı. Aras Neftçi, "Mimar Sinan Dönemi Dini Yapılarda Kubbe Örtü Sistemleri" başlıklı yüksek lisans tezi hazırladı.

Akademik yolculuğuna İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı'nda devam eden Neftçi, 2002'de "Laleli Külliyesi İnşaat Süreci" başlıklı doktora tezini tamamlayarak doktor ünvanını almaya hak kazandı.

Uzun yıllardır mimarlık ve sanat tarihi alanında araştırmalar yürüten Doç. Dr. Neftçi, halen İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Mimar Sinan'ın İstanbul silüetine kazandırdığı şaheserleri konu alan fotoğraf sergisi, alanında uzman akademisyenlerin mimarlık tarihine ışık tutan çalışmalarını da ziyaretçilerle buluşturuyor.