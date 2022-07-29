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Kültür

Aizanoi Antik Kenti çevresindeki konaklar turizme kazandırılacak

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nin çevresinde yer alan ve restorasyon çalışmaları başlatılan konaklar turizme kazandırılacak.

Ramazan Doğan   | 29.07.2022
Aizanoi Antik Kenti çevresindeki konaklar turizme kazandırılacak

Kütahya

Anadolu'daki en iyi korunmuş antik yapılarından Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Aizanoi Antik Kenti'nde çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, antik kent çevresinde yer alan harabe durumdaki tarihi konaklar aslına uygun restore ediliyor.

Tarihi konaklarda yürütülen çalışmaları inceleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, ilgililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecileri açıklamada bulunan Vali Çelik, antik kentin çevresinin harabe görüntülerden kurtarılacağını söyledi.

Tarihi konaklara işlev kazandırılarak Zeus Tapınağı ve agora ile entegre edileceğini belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetin ilk döneminde inşa edilen tarihi konaklar, bölgenin kültürel belleği durumunda. Aizanoi Antik Kenti yaşayan bir şehir. Burada yaşam hiç sona ermemiş. Antik Roma ile başlayıp Çavdar Türkleri ve Bizans ile devam eden yaşamın içinde bugün bizler varız. Restorasyonuna başladığımız konaklar Cumhuriyetimizin ilk yıllarından. Tüm gayret ve çabamız tarihi ve kültürel dokuyu gündelik hayata taşıyarak bu eşsiz kenti harabe görüntüden kurtarmak. İnşallah kısa sürede nitelikli restorasyonla konaklarımız yeniden hayat bulacak."

Çelik, 6 tarihi konağın turizme kazandırılacağına değinerek, projenin tamamlanmasıyla konakların kazı deneyimleme evi, çini ve seramik, hediyelik eşya tasarım, tekstil atölyeleri ve antik kafe olarak hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.

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