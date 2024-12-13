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Kültür

Aile temalı "5. Esenler Film Festivali" başlıyor

"5. Esenler Film Festivali", "Aile" temasıyla bu akşam sinemaseverle buluşacak.

Ömer Mirza Şeker  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Aile temalı "5. Esenler Film Festivali" başlıyor

İstanbul

Esenler Belediyesinin düzenlediği festival, 17 Aralık'a kadar ünlü yönetmenleri, ödüllü yapımları, ulusal ve uluslararası sanatçılarla sinema profesyonellerini buluşturacak.

Oyuncu Fikret Kuşkan'ın başkanlığını üstlendiği jüride, oyuncu Bennu Yıldırımlar, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, yazar ve yönetmen Cengis Temuçin Asiltürk ve yönetmen Eylem Kaftan yer alıyor.

Film gösterimleri, söyleşiler, paneller, proje yapım destekleri ve ustalık sınıfları gibi tüm festival etkinlikleri, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ve AKM Yeşilçam Sineması'nda yapılacak.

Festival kapsamında, 14 Aralık'ta "Bir Hikayenin Peşinde" ve "Yurt Dışı Festival Süreçleri" söyleşileri, Fikret Kuşkan'ın katılımıyla ustalık sınıfı, 15 Aralık'ta "Sanatla Aktivizm Arasında Sinema", "Aile Komedileri Komik mi?" başlıklı paneller, 16 Aralık'ta "Adım Adım TRT 12 Punto", "Bakanlık Başvuru Süreçleri" söyleşileri, "Türk Sinema ve Televizyonunda Değişen Aile Anlayışı" paneli, 17 Aralık'ta ise Göksel Baktagir konseri gerçekleşecek.

Kazananlara ödülleri, 17 Aralık'ta Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

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