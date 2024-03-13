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Kültür

Aile büyüklerinden kalan İstiklal madalyasını Samsun müzesine bağışladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yaptığı Samsun Müzesi'ne Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, aile büyüklerinden kalan İstiklal madalyasını bağışladı.

İlyas Gün  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Aile büyüklerinden kalan İstiklal madalyasını Samsun müzesine bağışladı

Samsun

Doğru AA muhabirine, yaklaşık 7 yıldır inşaatı devam eden Samsun Müzesi'nin bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile açıldığını hatırlattı.

Samsun’da bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı kültür ve turizm projesi olan müzeyi önceden inceleme fırsatı bulduğunu anlatan Doğru, "Samsun Müzesi'nde İstiklal madalyasının olmadığını gördüm, bunun bir eksiklik olduğunu hissettim. Cumhuriyetimizin 100. yılında açılışı yapılan müzemize aile büyüklerimden kalan İstiklal madalyasını bağışlama kararı aldım." dedi.

Madalyanın müzede sergilenmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a takdim ettiğini aktaran Doğru, "Samsun kurtuluş şehridir. Böyle bir şehrin müzesinde Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarına ait bir eser olmasını istedim. Sayın Bakanımız da İstiklal madalyasını kabul ederek bizleri onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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