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Kültür

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığında 41 yeni mezar ortaya çıkarıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında 41 yeni mezar ortaya çıkarıldı.

Serdar Adıyaman   | 16.08.2022
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığında 41 yeni mezar ortaya çıkarıldı Fotoğraf: Serdar Adıyaman - AA

Bitlis

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz başkanlığında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kazı başkanı Kulaz, gazetecilere, bu yıl kapsamlı olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusların Ahlat-Tatvan kara yolu olarak kullandığı ve büyük tahribatın oluştuğu mezarlık içindeki alanın ıslah çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyledi.

Burada yaklaşık 11 dönümlük araziye müdahale ettiklerini anlatan Kulaz, "Bu alanın yüzey toprağı alındıktan sonra zemin düzeltmesi yapılıyor. Bu çalışmalar sonrası yeni mezar taşları da ortaya çıkıyor. Bu yıl yaklaşık 41 yeni mezar ortaya çıkarıldı. Bu çalışma esnasında şu ana kadar 96 mezarın restorasyonu gerçekleştirildi. Bunların içinde birkaç parça halinde kırık olan mezar taşları restore edilerek ayağa kaldırıldı. Zemin blokajı bozulmuş olan mezar taşlarına müdahale edildi ve parçaları etrafa dağılan mezar taşları özgün haline getirilerek koruma altına alındı." diye konuştu. 

Yeni ortaya çıkarılan mezarların 18'inin çocuklara ait olduğunu belirten Kulaz, bunların önemli bir kısmının süslemeleri ve kitabeleriyle nitelikli mezar taşları arasında yer aldığı bilgisini verdi. 

Toprak altından çıkarılan mezar sandukalarına ait şahidelerin önemli bir kısmının bugüne ulaşmadığını ifade eden Kulaz, şunları kaydetti:

"Parçaları tespit edilerek bütünlüğü sağlanan şahideleri restore ederek yeniden özgün konumlarında ayağa kaldırıyoruz ancak kaybolan şahideleri bulmak mümkün değil. Bu sene inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın gelişine kadar Rus işgali sırasında mezarlık içinde tahrip olan ve bir dere yatağını andıran kısmın ıslah çalışmasında önemli bir aşamaya varmış olacağız. Yüzey toprağı alınırken sadece mezarlara rastlamadık, aynı zamanda çeşitli buluntu ve mimari yapıları da ortaya çıkardık. Müze girişi tarafında silindirik gövdeye sahip bir yapı var. Bu yapının da rölevesi ve planları çiziliyor. Kazısı tam bittikten sonra işlevleri konusunda daha net konuşma imkanımız olacak." 

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