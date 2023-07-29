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Kültür

Ağrı'da "Nuh Tufanı'nın Ağrı Dağı'ndaki Arkeolojik İzleri" konuşuldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "V. Uluslararası Nuh Tufanı'nın Ağrı Dağı'ndaki Arkeolojik İzleri" konulu konferans düzenlendi.

Abdullah Söylemez  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
Ağrı'da "Nuh Tufanı'nın Ağrı Dağı'ndaki Arkeolojik İzleri" konuşuldu Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk/AA

Ağrı

Nuh'un Gemisi'ne ait izlerin olduğuna inanılan Telçeker köyü yakınlarında bulunan alanda özel bir turizm şirketi sahibi Ahmet Ertuğrul tarafından düzenlenen konferansa, yerli ve yabancı bilim insanları katıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bilim insanlarının sunumlar yaptığı konferansta, programın Türkiye ve bölge açısından önemine işaret etti.

Alma, üniversite olarak bu konuda yoğun çalışma içinde olduklarını söyledi.

Konferansa katılan Polonyalı Rev Roman Piwowarczyk de bütün insanların kardeş olduğunu, herkesin Nuh'un soyundan geldiğini ve bu konuda bilimsel araştırma yaptıklarını anlattı.

Çin'den gelerek konferansa katılan Yuen Man Fai ise konferansın önemine değinerek, "Çin bilim adamları da araştırmalar yapıyor ve biz bu araştırmaları destekliyoruz. Yakın bir zamanda bir araştırma merkezi açılması için girişimde bulunmak istiyoruz. Çünkü bu konu bütün insanlığın ortak geçmişidir." dedi.

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