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Kültür

Afyonkarahisar'da termal oteller bayrama dolu girmeye hazırlanıyor

Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'da, otellerin Kurban Bayramı tatili rezervasyonlarında yaklaşık yüzde 80 doluluğa ulaştığı bildirildi.

Arif Yavuz  | 11.06.2023 - Güncelleme : 11.06.2023
Afyonkarahisar'da termal oteller bayrama dolu girmeye hazırlanıyor Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Termal turizm ve sağlık turizminde öne çıkan Afyonkarahisar, Kurban Bayramı'nda da tercih edilen lokasyonların başında geliyor.

Yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste yerli turistler tatil yapıp şifalı sulardan faydalanacak.

Otellerde misafirler için çeşitli aktiviteler hazırladı

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine, bayram tatilinin uzamasıyla rezervasyonların arttığını söyledi.

Otellerin yaz ve bayram tatili sürecini birlikte yaşayacağını ifade eden Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'ı tercih edeceklerin güzel vakit geçireceğini düşünüyoruz. Tüm otellerimizde aktiviteler hazırlanıyor. Çocuklar için animasyon ve eğlenceler var. Her bayram dönemi Afyonkarahisar'daki termal oteller yüksek dolulukla geçer. Şu anda bayram tatilinde otellerimizde doluluk oranı ortalama yüzde 75-80 civarında. Önümüzde daha süre var. Satışlar devam ediyor. Artan taleplerle otellerimiz bayrama yüzde 100 dolu girecektir."

Gümüşhan, misafirlerin güzel vakit geçirmesi için her şeyin düşünüldüğünü, önceliklerinin herkesin kentten mutlu ayrılması olduğunu dile getirdi.

NG Afyon Termal Otel Genel Müdürü Mustafa Acar da bayram tatiliyle rezervasyonların arttığını, hazırlıkları tamamladıklarını kaydetti.

Bir termal otelin Halkla İlişkiler Müdürü Şule Tokpunar da eğlence konseptlerini ünlü sanatçıların konserleriyle süsleyeceklerini, rezervasyon talebinin her geçen gün arttığını belirtti.


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