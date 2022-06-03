Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,785.00
BTC/USDT
29,855.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Afrika'nın altın sesi şarkıcı Salif Keita, Ankara'da konser verdi

"Afrika'nın altın sesi" unvanıyla bilinen şarkıcı Salif Keita, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da konser verdi.

Behlül Çetinkaya   | 03.06.2022
Afrika'nın altın sesi şarkıcı Salif Keita, Ankara'da konser verdi Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara ana salonunda gerçekleştirilen konserde Keita, sevilen parçalarını başkentli müzik severler için seslendirdi.

Yer yer aralarında Ankara'da yaşayan Afrikalıların bulunduğu izleyicilerin de şarkılarına eşlik ettiği Keita'nın konserine, bazı Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri de katıldı.

Albino hastalığıyla mücadele çalışmalarıyla tanınıyor

Mali İmparatorluğunun hanedan ailesi soyundan gelen Keita, hem albino hastalığı hem de soyluların yapmadığı müziğe ilgi duyması nedeniyle ailesinden dışlandıktan sonra Bamako, Abidjan ve Paris gibi kentlerde müzik alanında çalışmalar yaptı.

Hem söz yazarı hem de şarkıcı olan Keita, 2009 yılında çıkardığı La Différence albümünü de albino hastalığıyla mücadele çalışmalarına adadı.

Keita, bu albümle Fransız Kültür Bakanlığı tarafından verilen "Victoires de la Musique" ödülünü de kazandı.

Albino (Albinizm), deri, göz ve saçta çok az renk pigmentinin olduğu veya hiç renk pigmentinin olmadığı genetik bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çankırı'da dolu ve sağanak etkili oldu
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu etkili oldu
Beykoz'da durağa çarpan İBB'ye bağlı kamyon su kanalına devrildi

Benzer haberler

Afrika'nın altın sesi şarkıcı Salif Keita, Ankara'da konser verdi

Afrika'nın altın sesi şarkıcı Salif Keita, Ankara'da konser verdi

Dino Merlin Ankara'da konser verdi

Tarihi Roma Hamamı Trio Patara konserine ev sahipliği yaptı

Sahnekarlar, Vişne Bahçesi'ni Ankaralılarla buluşturacak

Sahnekarlar, Vişne Bahçesi'ni Ankaralılarla buluşturacak
Başkentin kültür yolundan Buika geçti

Başkentin kültür yolundan Buika geçti
Latin Grammy ödüllü Buika, başkentte konser verdi

Latin Grammy ödüllü Buika, başkentte konser verdi