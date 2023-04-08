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Kültür

"Afife Balesi" Samsun'da opera sahnesine taşınıyor

SAMDOB, Cumhuriyet öncesi yılların şartlarına rağmen sahneye çıkarak Türk tiyatro tarihine adını yazdıran Afife Jale'nin hayatını anlatan modern bale ve dans drama yapıtı "Afife Balesi"ni ilk kez opera sahnesine taşımaya hazırlanıyor.

Mehmet Kumcağız  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
"Afife Balesi" Samsun'da opera sahnesine taşınıyor Fotoğraf: Mehmet Kumcağız/AA

Samsun

Koreograf Beyhan Murphy'nin Afife Jale'nin hayatından yola çıkarak yarattığı modern bale ve dans drama yapıtı "Afife"nin müzikleri besteci Turgay Erdener'e ait.

Afife Jale'nin, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yattığı ve tüm yetilerini kaybettiği son döneminden geçmişe dönüşlerle kurgulanan "Afife Balesi", Afife Jale'nin hayatının heyecan, zorluk ve aşk dolu dört dönemine odaklanıyor.

SAMDOB orkestrasının ve kadın korosunun yer aldığı eserin dekor tasarımı Adnan Öngün'e, kostüm tasarımı ise erken yaşta hayatını kaybeden ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan'a ait.

Kıvanç Tepe'nin orkestra ve koro şefi olarak yer aldığı eserin ışık tasarımında Beyhan Murphy ve Oğuz Murat Yılmaz'ın ortak imzası bulunuyor.

Eylül Benek Kuru'nun başkemancı olarak görev yaptığı "Afife Balesi"nin hazırlıkları sürüyor.

"Afife, bizim için sembol bir kadın"

Eserin rejisörü koreograf Beyhan Murphy, AA muhabirine, "Afife Balesi"ni ilk defa SAMDOB'da sahneye taşıdıklarını söyledi.

Eserin ilk kez 1998 yılında Ankara Modern Dans Topluluğu için ortaya çıktığını belirten Murphy, daha sonra İzmir ve Antalya'da sahnelendiğini anlattı.

Tiyatro sahnesine çıkarak Türk tiyatro tarihine adını yazdıran Afife Jale'nin hayatını anlatan bale eserinin önem taşıdığına dikkati çeken Murphy, "Afife, bizim için sembol bir kadın. Türk kadını, Cumhuriyet için bir sembol. Bunlar çok önemli değerler. Kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu dönemde Afife, sanat aşkıyla yanıp tutuşuyor. 'Sahneye çıkacağım' deyip başı çekmeseydi, muhakkak eninde sonunda kadınlar sahneye çıkacaktı ama bu kadar belki sembol olmazdı ya da bu kadar çabuk olmazdı." ifadesini kullandı.

Her Türk sanatçı kadının gönlünde bir yerde Afife Jale'nin bulunduğunu vurgulayan Murphy, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı, yeni bir başlangıç noktası, dönüm noktası. İlk geldiğim zaman içim bir başka oldu. Afife Balesi'ni herkes gelip görsün. Tarihimiz bu. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını da sahnelemiştim ama Afife Hanım çok önemli. Klasik bale kumpanyasına adapte ettim. Modern Dans Topluluğu'nda yaptığım anlatım olarak biraz farklıydı. Klasik balede biraz daha farklı ama sonuçta hikaye aynı. Teknikleri dönüştürüyorsunuz. Afife Balesi'nin benim için ayrı bir önemi var."

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