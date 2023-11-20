Dolar
28.77
Euro
31.48
Altın
1,971.74
ETH/USDT
2,037.70
BTC/USDT
37,303.00
BIST 100
7,946.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Adıyaman'da kaçak kazılarda 1900 yıllık oda mezarı bulundu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kaçak kazı ihbarına giden ekipler, Roma dönemine ait 1900 yıllık oda mezarı buldu.

Orhan Pehlül  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Adıyaman'da kaçak kazılarda 1900 yıllık oda mezarı bulundu

Adıyaman

Müze Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Tepeönü Köyü kırsalında yaptıkları çalışmada, Roma dönemine ait, 1900 yıllık olduğu değerlendirilen oda mezarı tespit edildi.

Alanda tescil çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırtınanın vurduğu Karadeniz Ereğli'de eğitime 2 gün ara
Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Abant Gölü Milli Parkı'nda yürüyüş yolları ve iskeleler karla kaplandı
AK Parti'li Keşir: Sıcak yuvasında olması ve parkta oynaması gereken çocuklar, vahşi bir işgalin en yakın şahitleri
Milli Savunma Bakanı Güler: Milletimizin fedakarlıkla yurt savunmasına tahsis ettiği her kuruşu titizlikle kullanacağız

Benzer haberler

Adıyaman'da kaçak kazılarda 1900 yıllık oda mezarı bulundu

Adıyaman'da kaçak kazılarda 1900 yıllık oda mezarı bulundu

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hafif çelikten köy evlerinin yapımına başlandı

Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'nde fazladan kat çıkıldığı belirlendi

Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımında sona yaklaşıldı

Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımında sona yaklaşıldı
Adıyaman'da çevre dostu fabrika kendi elektriğini üretip biriktirdiği yağmur suyunu kullanıyor

Adıyaman'da çevre dostu fabrika kendi elektriğini üretip biriktirdiği yağmur suyunu kullanıyor
Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin iddianame mahkemeye sunuldu

Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin iddianame mahkemeye sunuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet