Dolar
18.81
Euro
20.35
Altın
1,907.30
ETH/USDT
1,573.60
BTC/USDT
22,909.00
BIST 100
5,001.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor

Adıyaman'da Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mozaikler kentin tarihine ışık tutuyor.

Orhan Pehlül   | 31.01.2023
Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor Fotoğraf: Orhan Pehlül / AA

Adıyaman

Roma döneminin izlerini taşıyan Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan iki mozaik, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

2009'daki kazılarda bulunan ve 1500 yıl öncesine tarihlendirilen 155 metrekarelik mozaikte, yaban keçileri ve çeşitli hayvanların otlaması, kalp ve baklava motifleri görülüyor.

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğündeki kazı çalışmalarında Kasım 2022'de ortaya çıkarılan 12 metrekarelik mozaik ise 1800 yıl önceye tarihlendiriliyor.

Mozaikte cennet bahçesi betimleniyor

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Perre Antik Kenti'nde 2009'da ara verilen kazıların 3 yıl önce yeniden başladığını söyledi.

Antik kentteki kazılarda önemli eser, yapı ve mozaiklerin ortaya çıkarıldığını belirten Alkan, şöyle devam etti:

"2009 yılında yapılan kazı çalışmalarında bazilikanın yan tarafında bir taban mozaiği ortaya çıkarmıştık. O dönem koruyabilmek adına tekrardan üzerini kapattık. 2019'da ise restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açtık.

Mozaik üzerinde 5. yüzyıl ile tarihlenen orta kısımda 'cennet sahnesi' dediğimiz yer var. Asma dalı yaprakları içerisinde otlayan horoz, yaban keçileri ve diğer hayvan betimleri yer almakta. Sol kısmında ise kalp ve baklava motifleri yer almaktadır. Mozaik üzerinde mavi, beyaz, kırmızı, turuncu ve siyah renk skalaları kullanılmış, Güney köşesinde ise 3 boyutlu kule yer almaktadır."

Kazılarda bulunan diğer mozaiğin de 2. yüzyıla tarihlendiğini dile getiren Alkan, "Bu mozaik üzerinde ağ motifi bulunmaktadır. Siyah, beyaz, turuncu ve mavi renk skalalarıyla karşımıza çıkıyor." bilgisini verdi.

Alkan, mozaiklerin yerinde görülebildiğini belirterek, "Kazı çalışmalarımız kış şartları nedeniyle şu an sona erdi. Gelecek yıl verilecek bütçelerle yeniden devam edecek. Ziyaretçilerimizi bu eşsiz güzellikleri görmeye davet ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koruma altındaki çocuklar için 6 kuruluş daha hizmete girecek
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da geçen yıl 112'ye yapılan ihbarların yarısından çoğu asılsız çıktı
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı
Yargıtay, kaza yapan aracın değer kaybında ihtiyari mali mesuliyet sigortasının da sorumluluğuna hükmetti

Benzer haberler

Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor

Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor

Belediye işçilerinin bulduğu mozaikler cam kafesle kapatılarak sergileniyor

Konya'daki taban mozaikleri özenle korunuyor

Tarihin yüzlerce yıllık tanığı mozaikler özenle gelecek kuşaklara aktarılıyor

Tarihin yüzlerce yıllık tanığı mozaikler özenle gelecek kuşaklara aktarılıyor
Zeugma Mozaik Müzesi, 2022'de 439 bin kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı

Zeugma Mozaik Müzesi, 2022'de 439 bin kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı
Kürek sporunun antrenman merkezi: Gazihan Dede Su Sporları Merkezi

Kürek sporunun antrenman merkezi: Gazihan Dede Su Sporları Merkezi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet