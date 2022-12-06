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Kültür

Adana'da Yeşilçam'ın sahneleri ve ünlüleri duvarları süsledi

Adana'da Yeşilçam'ın ödüllü filmlerinden sahneler ile ünlü isimlerinin resimleri, Sinema Sokağı'nda binaların duvarlarını süsledi.

Bekir Ömer Fansa   | 06.12.2022
Adana'da Yeşilçam'ın sahneleri ve ünlüleri duvarları süsledi

Adana

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eskiden yaz akşamlarının vazgeçilmez aktivitelerinden olan yazlık sinemaların yoğunlukla bulunduğu Sinema Sokağı'nda sokak sağlıklaştırma çalışması yürütülüyor.

Proje kapsamında, 450 metre uzunluğundaki sokakta 80 binanın cephe tadilatları yapılarak birbirine uyumlu renklerle boyandı. 28 binada tente, 34 dükkanda ise tabela çalışması yapıldı. Enerji hatları yer altına alınan sokakta altyapı da tamamen yenilendi.

Sokakta Türk Sineması’na damga vuran ünlü isimler ve hafızalara kazınan filmlerinden bazı sahneler, duvarlara boyanarak resmedildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çalışmaların yürütüldüğü sokakta incelemelerde bulundu.

Kocaispir, baştan aşağı yenilenen sokağın yeni yüzüyle Yüreğir’e çok yakıştığını belirterek, çalışmalar tamamlandığında Yüreğir’in yeni bir cazibe merkezi kazanacağını dile getirdi.

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