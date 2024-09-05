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Kültür

ABD'li yönetmen Terry Gilliam, "Fantasİstanbul"un onur ödülüne layık görüldü

Fantastik bilim kurgu başyapıtlarının yönetmeni Terry Gilliam, Uluslararası fantastik film festivali "Fantasİstanbul"da onur ödülü aldı.

Ömer Faruk Yıldız  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
ABD'li yönetmen Terry Gilliam, "Fantasİstanbul"un onur ödülüne layık görüldü

Istanbul

Bu yıl "Özgün film garantisi" söylemiyle yapılacak festival, 19-26 Eylül'de İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin Asuman Dabak, Taylan Kardeşler, Ömer Faruk Sorak ve Alex Proyas'tan oluşan danışma kurulu ve festival yönetimi, "Sinemaya Katkı Ödülü"nü Gilliam'a vermeyi kararlaştırdı.

Ödüle ilişkin festivale görüntülü mesaj gönderen Gilliam, "Bu gece festivalde olmayı çok isterdim. İstanbul'u seviyorum. Umarım bu ödül bir veya iki kutu Türk lokumu ile birlikte gelir. Çünkü Türk lokumunu çok seviyorum. Türk lokumunu, ödülleri sevdiğimden daha çok seviyorum." dedi.

İlk uzun metrajlı filmi "Monty Python ve Kutsal Kadeh"i 1976'da çeken Terry Gilliam, "Brazil", "Time Bandits", "The Imaginarium of Doctor Parnassus" ve "12 Monkeys" adlı filmleriyle tanındı.

Terry Gilliam, 1991'de Venedik Film Festivali'nde "Gümüş Aslan", 2002'de Cannes Film Festivali'nde "Onur Ödülü", 2009'da Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nde (BAFTA) "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü aldı.

Kariyeri boyunca 20 film yöneten Gilliam, filmlerinde Bruce Willis, Johnny Depp, Jeff Bridges, Robert de Niro, Jude Law ve Robin Williams gibi oyuncularla çalıştı.

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