Michael B. Jordan'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği film, yüksek tansiyonlu bir soygun hikayesini karakterler arasındaki çekim ve duygusal çatışmalarla harmanlıyor.

ABD'li oyuncu Michael Jordan'ın yönettiği "İkili Oyun", 5 Mart 2027'de vizyona girecek Michael B. Jordan'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği film, yüksek tansiyonlu bir soygun hikayesini karakterler arasındaki çekim ve duygusal çatışmalarla harmanlıyor.

Michael B. Jordan, yapımda başrolü de üstlenirken, oyuncu kadrosunda Kenneth Branagh, Adria Arjona, Lily Gladstone, Danai Gurira ve Pilou Asbæk yer alıyor.

İlk olarak 1968 ve 1999 yıllarındaki uyarlamaların ardından üçüncü kez sinemaya aktarılan yapım, Outlier Society, Atlas Entertainment ve Toberoff Production ortak yapımıyla hayata geçirildi.

Senaryosu Drew Pearce ve Jason Hall tarafından kaleme alınan filmin yapımcıları arasında da Jordan’ın yanı sıra Elizabeth Raposo, Marc Toberoff, Patrick McCormick ve Charles Roven bulunuyor.