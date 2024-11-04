Dolar
34.34
Euro
37.47
Altın
2,742.28
ETH/USDT
2,471.20
BTC/USDT
68,936.00
BIST 100
8,753.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

ABD'li müzisyen Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti

ABD'de dünyaca tanınmış ünlü besteci ve müzik yapımcısı Quincy Jones, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Sercan İrkin, Dilara Karataş  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
ABD'li müzisyen Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti ABD'li müzisyen Quincy Jones, Micheal Jackson'un 1983'te 20 milyondan fazla satan albümü "Thriller"ın yapımcısıydı.

Los Angeles

​​​​​​​Jones'un danışmanı Arnold Robinson, 28 Grammy ödülü bulunan sanatçının dün akşam Los Angeles'taki evinde, ailesinin yanında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ailesi Jones'un vefatını, "Bu gece, babamız ve kardeşimiz Quincy Jones'un vefat haberini buruk bir şekilde paylaşıyoruz." ifadeleriyle duyurdu.

Açıklamada, "Bu ailemiz için inanılmaz bir kayıp olsa da, onun yaşadığı harika hayatı kutluyor ve onun gibi birinin asla gelmeyeceğini biliyoruz." ifadesine yer verildi.

91 yaşında hayatını kaybeden Jones, Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışmış, Micheal Jackson'un kariyerinin yükselmesinde büyük rol oynamıştı.

Jones, Micheal Jackson'un 1983'te 20 milyondan fazla satan albümü "Thriller"ın yapımcısıydı. Jones, 2 Akademi Onur Ödülü, 1 de Emmy ödülüne layık görülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aştı
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış, Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Adıyaman'da "Yerinde Dönüşüm"e 23 binin üzerinde başvuru

Benzer haberler

ABD'li müzisyen Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti

ABD'li müzisyen Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti

ABD tarihinin en "kritik" başkanlık seçimlerinden biri yarın yapılacak

ABD'de George Washington'dan sonra başkanlık için en farklı oyu Roosevelt, en kıl payı galibiyeti Hayes aldı

ABD başkanlık seçimlerine en yüksek katılım Kovid-19 salgınında oldu

ABD başkanlık seçimlerine en yüksek katılım Kovid-19 salgınında oldu
Trump, salıncak eyaletlerin tamamında rakibi Harris'in "önünde" olduğunu savundu

Trump, salıncak eyaletlerin tamamında rakibi Harris'in "önünde" olduğunu savundu
ABD başkanlık seçiminde Harris ve Trump, salıncak eyaletlerde yarışı yakın götürüyor

ABD başkanlık seçiminde Harris ve Trump, salıncak eyaletlerde yarışı yakın götürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet