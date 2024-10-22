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Kültür

ABD'de "Blade Runner 2049" filminin yapımcıları telif hakkı ihlali nedeniyle Elon Musk'a dava açtı

"Blade Runner 2049" filminin yapım şirketi, Tesla'nın "Robotaxi" adlı sürücüsüz aracının tanıtımı için filmden görüntülerin yasa dışı şekilde kullanıldığı suçlamasıyla Amerikalı milyarder Elon Musk'a telif hakkı ihlali davası açtı.

Şilan Turp  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
ABD'de "Blade Runner 2049" filminin yapımcıları telif hakkı ihlali nedeniyle Elon Musk'a dava açtı

Ankara

ABD'de "Blade Runner 2049" filminin yapım şirketi, Tesla'nın "Robotaxi" adlı sürücüsüz aracının tanıtımı için filmden görüntülerin yasa dışı şekilde kullanıldığı suçlamasıyla Amerikalı milyarder Elon Musk'a, Musk'ın sahip olduğu ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya ve Warner Bros. Discovery şirketine telif hakkı ihlali davası açtı.

New York Times gazetesinin haberine göre, başrollerinde Ryan Gosling ve Harrison Ford'un yer aldığı "Blade Runner 2049" filminin yapım şirketi "Alcon Entertainment" yetkilileri, Tesla'nın sürücüsüz çalışan aracı Robotaxi'nin 10 Ekim'deki tanıtımında filmden sahneleri yansıtan ve aralarında Gosling'in benzerinin de bulunduğu, yapay zeka tarafından yaratılmış görüntülerin "izinsiz ve yasa dışı kullanıldığını" bildirdi.

Musk'ın filmden görüntüleri kullanma talebini "zaman zaman nefret söylemine varan son derece politik, kaprisli ve keyfi davranışları" nedeniyle reddettiklerini ifade eden şirket yetkilileri, telif hakkı ihlali gerekçesiyle Musk'a, Tesla'ya ve film dağıtım şirketi Warner Bros. Discovery'ye dava açtıklarını açıkladı.

Şirket yetkilileri, ayrıca yapımcılığını üstlendikleri "Blade Runner 2099" adlı televizyon dizisinin ortaklığı için diğer otomotiv markalarıyla görüşmelerde bulunduklarını ve bu görüşmeleri bozmak istemediklerini belirtti.

"Robotaxi" aracının tanıtımına ev sahipliği yapan Warner Bros. Discovery, 2017'de gösterime giren ve 1982 tarihli "Blade Runner" filminin devamı niteliğindeki Blade Runner 2049" filminin de dağıtımını yapmıştı.

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