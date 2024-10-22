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Kültür

"9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" 2-9 Kasım'da düzenlenecek

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenecek "9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" 2-9 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Fatih Türkyılmaz  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
"9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" 2-9 Kasım'da düzenlenecek

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türk Telekom Tivibu sponsorluğunda gerçekleşecek festivalin jüri başkanlığını Altın Ayı Ödüllü yönetmen Semih Kaplanoğlu üstlendi.

"Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden festivalin jürisinde oyuncu Güliz Gençoğlu, yönetmen Nuri Cihan Özdoğan, yapımcı ve yönetmen Nurullah Yenihan, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaplanoğlu, festivalin genç yönetmenlerin sesini duyurmasına imkan sağladığına işaret ederek, "Sinemamızın geleceği, genç yeteneklerin festivalde umut dolu eserler sunmasıyla şekilleniyor. Bu zorlu dönemde festivaller, gençlerin söyleyecek çok şeyi olduğunu dünyaya duyurmaya imkan veriyor." ifadelerini kullandı.

Toplam 175 bin lira ödül dağıtılacak

Sinema sanatının çekirdeğini teşkil eden kısa film üretimine teşvik için düzenlenen festivale 400'e yakın başvuru yapıldı.

Festivalin 9 Kasım’da gerçekleşecek ödül töreninde 175 bin lira değerinde ödül takdim edilecek.

Festivalde birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek masa buluşmaları, atölye ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.

İşitme ve görme engelli bireylere özel hazırlanan bazı gösterimlerde ise ayrıntılı alt yazı ve sesli betimleme yer alacak.

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