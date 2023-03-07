"8. Renk Kadın ve İz" sergisi AKM'de ziyarete açıldı
Resim, heykel, fotoğraf ve dijital sanatın da aralarında bulunduğu, 8 farklı disiplinden eserlerin yer aldığı "8. Renk Kadın ve İz" sergisi sanatseverlerle buluştu.
İstanbul
Dünya Kadınlar Günü kapsamında, AKM Galeri'de ziyarete açılan sergide, 18 kadın sanatçının eserlerinden oluşan özel bir seçkiye yer verildi.
Kadının 8. renk olarak tasvir edildiği sergide resim, heykel, seramik, fotoğraf, tekstil dokuma, kolaj, minyatür ve yerleştirme sanatından eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Karma sergide Aslışah Erdem, Aysun Bozuklu, Ayşe Wilson, Ayşegül Yapar, Cansu Sönmez, Derya Geylani Vuruşan, Eda Çığırlı, Eda Taşlı, Elsa Ers, Gözde Can Köroğlu, Günnur Özsoy, Günseli Kato, Kadriye İnal, Melis Buyruk, Sevim Kaya, Sinem Demirci, Yasemin Öztürk ve Yonca Karakaş'ın çalışmaları bulunuyor.
Sergi, 2 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.