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Kültür

8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin ana jürisi açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl 8.si düzenlenecek Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin ana jürisi belli oldu.

Ömer Faruk Yıldız  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin ana jürisi açıklandı

İstanbul

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre bu yıl "Başka Bi' Festival" temasıyla yolculuğuna devam eden festival, Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde 9 Kasım'da başlayacak.

Yönetmen Mehmet Bahadır Er'in başkanlığındaki ana jüri, yönetmen Elif Sözen, yazar ve senarist Güven Adıgüzel, akademisyen Zeynep Merve Uygun ile yönetmen Bekir Bülbül'den oluşuyor.

Yapım destek jürisinde ise yönetmen Abdurrahman Öner, yapımcı İsmail Murat Erdağı ile yönetmen Yeşim Tonbaz yer alıyor.

Atlas Sineması'nda 16 Kasım'da gerçekleştirilecek kapanış töreninde, birinciliği elde eden yapımların sahiplerine ödülleri takdim edilecek.

Festivalde, kısa film gösterimlerinin yanı sıra birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek plan masa buluşmaları, atölye ve panellerin yapılacak, sinema temalı bir kitap basılarak takipçilerle paylaşılacak.

Film gösterimleri Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek.

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