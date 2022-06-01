'8. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali', yarın başlayacak
Her yıl Türk tiyatrosunun önemli isimleri ve eserlerini konuk eden "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali", bu yıl sekizinci kez tiyatroseverlerle buluşacak.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Frankfurt Türkiye Başkonsolosluğu ve Türk Hava Yollarının destek verdiği festival, 2-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Tiyatrosunun usta isimlerinin Frankfurt'ta tiyatroseverlerle buluşmasının Almanya'da yaşayan genç kuşaklar için oldukça önemli olduğunu belirtti.
Kellecioğlu, "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali sekizinci yıla hem tiyatroya emek veren ustaların hem de tiyatroseverlerin gayretleriyle büyüyerek geldi. Bu yıl, Türkiye'de ilgi gören tiyatro oyunlarının gösterimleriyle birlikte Türk tiyatrosunun önemli isimleri söyleşilere katılacak, atölye çalışmaları gerçekleştirecek. Bu heyecana ortak olmak isteyen herkesi Frankfurt Gallus Theater'e bekliyoruz." dedi.
Festivalin açılış galası 3 Haziran'da Frankfurt Gallus Theater'de yapılacak. Açılış kapsamında İBB Şehir Tiyatrolarından "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyunu sahnelenecek.
Festivalde, bu yıl Devlet Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve özel tiyatrolardan 6 oyun, Frankfurt Gallus Theater'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.
İstanbul Devlet Tiyatrosundan "Seneye Bugün", Erzurum Devlet Tiyatrosundan "Dünyanın Eski Zamanlarında" (çocuk oyunu) İBB Şehir Tiyatrolarından "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" ve "Zehir"in yanı sıra özel tiyatrolardan "İyi Kötü Çirkin" ve "Shirley Valentine" Almanca üst yazı ile sahnelenecek.
Çeşitli atölye ve söyleşilerin de gerçekleştirileceği festival süresince Gallus Theater fuaye alanında ayrıca "Hallo Turkei" sergisi de gezilebilecek.
Festival programı
Festivalde 4 Haziran'da İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, 5 Haziran'da Ayşenil Şamlıoğlu, 6 Haziran'da Çiğdem Spickermann ve Celal Kadri Kınoğlu, 7 Haziran'da İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu ve 8 Haziran'da Hilal Saral atölye çalışması yapacak.
Söyleşi programında ise 4 Haziran'da oyuncu Zihni Göktay, Ayşenil Şamlıoğlu, 5 Haziran'da Ersin Korkut, Hakan Bulut, Erdem Baş ve Eray Yasin Işık, 6 Haziran'da Celal Kadri Kınoğlu ve Gerçek Alnıaçık konuşmacı olarak yer alacak.
Festival ile ilgili detaylı bilgiye "www.tiyatrofrankfurt.com" adresinden ulaşılabilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.