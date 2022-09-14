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Kültür

"8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali"ne başvurular 23 Eylül'e kadar devam edecek

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen "8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali"ne başvurular, 23 Eylül'de sona erecek.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 14.09.2022
"8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali"ne başvurular 23 Eylül'e kadar devam edecek

Istanbul

Fidan Sanat Vakfı tarafından, Türkiye'de ve dünyada Hz. Muhammed'e ithafen düzenlenen ilk festival olan etkinlik, kısa film alanındaki yönetmen ve yapımcıları Türkiye ve dünya sinemasının endüstri profesyonelleri ile buluşturmayı, "Kısa Film Yapım Desteği" kategorisinde sinemacılara filmlerinin yapım sürecinde maddi ve manevi destek sağlamayı amaçlıyor.

Geçen yıllarda festivale sinema dünyasından Oliver Laxe, Nacer Khemir, Shems Friedlander, Ahmed Mahfouz Nouh, Ovidio Abdullatif Salazar ve Emad Burnat konuk olurken, bu yıl da 24-30 Kasım'da festivalde birçok usta sinemacı ve kısa film yapımcısı sinemaseverlerle buluşacak.

Toplam 300 bin lira ödülün dağıtılacağı festivalin "Yarışma" bölümünde, ulusal ve uluslararası kategorilerde kurmaca, animasyon ve belgesel dallarında yarışacak olan filmlerin kazananlarına toplam 150 bin lira takdim edilecek.

"Kısa Film Yapım Desteği" kategorisinde başvuruların yapılacağı "Son Taslak" bölümünde de 3 projeye toplam 150 bin lira verilecek.

Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nin mevcut sponsorlarına bu yıl Vakıf Katılım Bankası ve Albaraka Türk Katılım Bankası da eklenirken, festivalin "Kısa Film Yapım Destek" kategorisinden oluşan endüstri bölümüne de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) katkı sunuyor.

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