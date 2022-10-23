"8. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali"nin uluslararası jürisi açıklandı
Festivalin Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını Tunuslu yönetmen Nacer Khemir üstlenirken, jüride Azerbaycanlı yönetmen Ru Hasanov, İranlı yönetmen Nergis Abyar, Sırp yapımcı Igor Toholj, Mısırlı belgesel yönetmeni Assaad Taha yer alacak.
İstanbul
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "8. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali"nin Uluslararası Yarışma jürisi belli oldu.
Fidan Sanat Vakfınca 24-30 Kasım'da sinemaseverlerle buluşturulacak festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenecek.
Festivalin Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını Tunuslu usta yönetmen Nacer Khemir üstlenirken, jüride Azerbaycanlı yönetmen Ru Hasanov, İranlı yönetmen Nergis Abyar, Sırp yapımcı Igor Toholj, Mısırlı belgesel yönetmeni Assaad Taha yer alacak.
Sanatseverleri Atlas 1948 Sineması ve Akademi Beyoğlu'nda bir araya getirecek festival programında, film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler, ustalık sınıfı ve panel de bulunuyor.
Festivalin açılışında "Bab' Aziz" filmi gösterilecek
Festivalin 24 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'ndaki açılış töreninde, Nacer Khemir'in, görme engelli bir dervişi konu alan 2005 yapımı "Bab' Aziz" filmi gösterilecek.
Khemir, 27 Kasım'da aynı yerde gerçekleştireceği "Ustalık Sınıfı"nda deneyimlerini sinemaseverlerle paylaşacak.
48 ülkeden 602 eser yarışacak
Festivalde, Ulusal ve Uluslararası Yarışma kategorileri ve Son Taslak Kısa Film Yapım Desteği'ne başvurusu yapılan, 48 ülkeden toplam 602 eser yarışacak.
Ön jürinin değerlendirmesinin ardından 1 Kasım'da düzenlenecek basın toplantısında finalist eserler ve etkinlik takvimi açıklanacak.
"Yarışma" bölümünde, ulusal ve uluslararası kategorilerde kurmaca, animasyon ve belgesel dallarında yarışan filmlerin kazananlarına toplam 150 bin lira ödül verilecek. "Kısa Film Yapım Desteği" kategorisinde başvurulan "Son Taslak" bölümünde de 3 projeye toplam 150 bin lira destek sağlanacak.
Toplam 300 bin lira ödülün dağıtılacağı festivalin gala ve ödül töreni 30 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.
Festivalle ilgili detaylı bilgi için "www.alemlererahmetfilm.com" adresi ziyaret edilebilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.