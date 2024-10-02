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Kültür

6. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında "6. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali", Halk Müziği Paneli ile başladı.

Fatih Türkyılmaz  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
6. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali başladı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

İstanbul

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye'de Okan Bayülgen moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Yavuz Bingöl, Sema Moritz, Elif Buse Doğan ve Ekaterina Shelehova konuşmacı olarak yer aldı.

Festivalin genel sanat yönetmeni Yavuz Bingöl, festivale dünyadan çok önemli sanatçıların katıldığını söyledi.

Bingöl, Türkiye'de geleneksel hale gelmiş uluslararası bir halk müziği festivali yapmak için yola çıktıklarını belirterek, "Bunca ozanın ve şairin olduğu bu topraklarda halk müziğini gelecek kuşaklara taşıyan bir festival niçin olmasın dedik ve 6 yıl önce başladık. Bu sene de çok önemli sanatçılar konuğumuz. İran'dan, Kanada'dan ve Almanya'dan çok değerli isimler bizimle beraber olacak." dedi.

"Kendim eğlenemiyorsam asla söylemiyorum"

Sema Moritz de müziğe çok küçük yaşlarda başladığını söyledi. Moritz, şöyle devam etti:

"Ben eğer bir şarkıdan kendim eğlenemiyorsam ya da ağlayamıyorsam asla ve kat'a söylemiyorum. Benim için şarkı söylemek bir süreç. Çok uzun süreler çalışıyorum. Çalışmak bir nimet ve çalıştığım şarkıyı çok önemsiyorum. 'Taş plak sesli kadın' unvanı bana ben daha tangoları söylemeden önce verilmişti. Ben buna çok şaşırmıştım çünkü hayatımda hiç taş plak dinlememiştim. Ondan sonra çok değerli seslerle tanıştım ve bunların kayıtlarını kendi sesimle kaydettim."

Elif Buse Doğan da müzik eğitiminin ailede başladığını belirterek, halk müziğinin sözlü bir kültür olduğunu ve kuşaktan kuşağa aktarılması gerektiğini dile getirdi.

Doğan, konservatuvar eğitiminin önemine işaret ederek, "Ailemden sadece aşıklık geleneğini öğrenebildim. Sonrasında merakım, ilgim ve yeteneğimin doğru yönlendirilmesiyle çok ciddi şeyler öğrendim. Coğrafyamızın ne kadar zengin olduğunu ve bunlara bir ömrün yetmeyeceğini görmüş oldum." diye konuştu.

"Çevremdeki insanların desteği sayesinde başarılı oldum"

Ekaterina Shelehova da İstanbul'da konser verecek olmaktan çok büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Çevremdeki insanların doğru desteği sayesinde sanatta başarılı olduğuma inanıyorum. Bu insanların desteği olmasıydı sahip olduğum yeteneği geliştirmek konusunda bu kadar başarılı olamazdım." dedi.

Shelehova, 3 yaşında müzik eğitimi almaya başladığını dile getirerek şunları ifade etti:

"Öğrenmek asla bitmiyor. Aslında bir teknik oturttuktan sonra artık nerede gelişim göstereceğinizi görebiliyorsunuz. Bu sayede yeni şeyler deneyebiliyorsunuz. 10 yıl sonra da ben hala kendimi geliştirdiğim bir yerlerde görebiliyorum. Bu asla bitmeyecek ve nereye gideceğini de kestiremiyorum."

Festivalde, İran'ın etkileyici seslerinden biri olarak kabul edilen Alireza Ghorbani, 2 Ekim'de de opera sanatçısı Ekaterina Shelehova müzikseverlerle buluşacak.

Festivalin son günü olan 3 Ekim'de ise Oktay Kaynarca, Elif Buse Doğan ve Yavuz Bingöl aynı sahneyi paylaşacak. Konserde konuk sanatçı olarak Sema Moritz dinleyicilerle bir araya gelecek.

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