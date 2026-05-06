"6. İstanbul Dijital Sanat Festivali" 3 Haziran'da başlayacak Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF), 3-7 Haziran arasında altıncı kez Atatürk Kültür Merkezi'nde kapılarını açacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Mezo tarafından hayata geçirilen festival bu yıl "Retell" (Yeniden Anlat) teması altında düzenlenecek.

Festival çocuk ve gençlik atölyelerine, tiyatrolara, dijital şovlara, robot gösterilerine, panellere, görsel ve işitsel performanslara da ev sahipliği yapacak.

Ayrıca festivalde yurt içinden ve dışından dijital sanatlar alanında 70 sanatçı yer alacak.

Festival, bu yıl sanatı ve yapay zekayı merkezine alıyor

Sanatı ve yapay zekayı merkezine alan festival, sanatseverlerin bireysel yaratıcılığı ve kolektif hafızayı daha kapsayıcı bir bakış açısıyla yeniden düşünmeyi sağlamayı amaçlıyor.

Festivalin altıncı edisyonunda yapay zeka, sadece bir teknoloji olarak değil, sanatçılar için yeniden yorumlama, düşünme ve üretme biçimlerini dönüştüren bir araç olarak ele alınacak.

Aynı zamanda sanatın, toplumsal değerleri sorgulayan ve yeniden şekillendiren rolüne de odaklanacak olan festival, "Değer nedir? Kim için ve nasıl üretilir?" soruları üzerinden yapay zekanın yeni toplumsal anlatıdaki yerini de tartışmaya açacak.

Direktörlüğünü Dr. Nabat Garakhanova'nın, artistik direktörlüğünü Esra Özkan'ın üstlendiği festivalin küratörlüğünü ise Evgeniya Romanidi, Gonzalo Herrero Delicado, Burcu Öztürkler, Ozan Turkkan, İsmail Erim Gülaçtı ve Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü olan Avind yapacak.

Bu yıl da herkese açık ve ücretsiz olacak festivalde işitsel ve görsel performansların, masterclassların, tiyatroların yanı sıra pek çok konuda panel ve atölyeler gerçekleştirilecek.

Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, festivalle ilgili olarak "Altıncı yılımıza ulaşmak, dijital sanatın Türkiye'de ve uluslararası alanda nasıl güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. İstanbul Dijital Sanat Festivali olarak yalnızca teknolojiyi sergileyen değil, aynı zamanda onunla düşünen, sorgulayan ve yeni anlatılar kuran bir platform olmayı önemsiyoruz. Türkiye'nin uluslararası ölçekte ilk ve tek dijital sanat festivali olarak, farklı coğrafyalardan sanatçıları bir araya getirerek kolektif bir üretim ve diyalog alanı yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.