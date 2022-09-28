Dolar
18.53
Euro
17.86
Altın
1,654.41
ETH/USDT
1,330.40
BTC/USDT
19,432.00
BIST 100
3,204.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sultanbeyli’deki bir tencere imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
logo
Kültür

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortejle başlayacak

Bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1 Ekim'de geleneksel kortej geçişi ile başlayacak.

Hatice Özdemir Tosun   | 28.09.2022
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortejle başlayacak

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla yapılacak festival, bir hafta boyunca sanatseverleri ağırlayacak.

Festivalin açılışı, geleneksel kortej geçişi ile yapılacak. Cumartesi günü saat 15.30'da Cam Piramit Kongre Merkezi önünden başlayacak kortej, 100. Yıl, Güllük Caddesi, Cumhuriyet meydanı, Işıklar Caddesi'nden devam edip Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek.

Festivalin açılış töreni, cumartesi günü kırmızı halı geçişi sonrası saat 20.30'da Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AKM Aspendos ve Perge salonları, Doğu Garajı Kültür Merkezi, Karaalioğlu Parkı içindeki Yıldızların Altında 1 ve AKM Doğan Hızlan Kütüphanesi arkasındaki Yıldızların Altında 2 salonlarında gösterilecek filmler, 19.30 ve 21.45 olmak üzere 2 seans şeklinde izlenebilecek.

Festival biletleri, biletix.com üzerinden ve AKM'deki biletix gişelerinde satışa sunuldu. AKM Perge salonunda gösterilecek Ulusal Kısa Metraj ve Belgesel Film gösterimleri ve Charlie Chaplin'in Yumurcak adlı filminin AKM Perge ve Doğu Garajı Kültür Merkezi'ndeki gösterimleri ücretsiz olacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın AKM Aspendos Salonu'nda 14.30 ve 17.00'de yapılacak ilk gösterimleri, film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek, gösterimlerin ardından AKM Balerin Cafe'de film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler düzenlenecek.

Ulusal Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nın AKM Perge Salonu'ndaki gösterimlerinin söyleşileri, aynı salonda film ekiplerinin katılımıyla yapılacak.

Festivalin kapanış töreni, 8 Ekim Cumartesi günü akşam Spor Salonu'nda kırmızı halı geçişinin ardından gerçekleştirilecek. Açılış ve kapanış töreni, halka açık ve ücretsiz olacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
İstanbul Boğazı'ndaki trafik, dümeni kilitlenen gemi nedeniyle askıya alındı
AYM'den Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemine ret
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortejle başlayacak

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortejle başlayacak

"Baş ve boyun kanserini faranjitle karıştırmayın" uyarısı

Altın Portakal'da Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması finalistleri ve jürisi belirlendi

Google, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan'ı unutmadı

Google, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan'ı unutmadı
Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 788 bini aştı

Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 788 bini aştı
Antalya Araba Müzesi, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

Antalya Araba Müzesi, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet