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Kültür

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başvuruları başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Ulusal Yarışmaları" için başvuruların başladığı bildirildi.

Ayşe Yıldız   | 04.07.2022
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başvuruları başladı

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, festivali belediyenin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim'de gerçekleştireceklerini belirtti.

Göreve geldikleri 2019'da Altın Portakal'a geri dönen Ulusal Yarışmaların "Uzun Metraj", "Belgesel" ve "Kısa Metraj" dallarında bu yıl toplam 940 bin lira ödül dağıtılacağını vurgulayan Böcek, "Ulusal Uzun Metraj", "Ulusal Belgesel" ve "Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmaları"na 9 Ağustos 2021'den sonra tamamlanmış, Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış, yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmlerin katılabileceğini dikkati çekti.

Festivalin web sitesi üzerinden yapılacak başvuruların 4 Ağustos saat 18.00'de sona ereceğini aktaran Böcek, şunları kaydetti:

"59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde her yıl olduğu gibi Ulusal Yarışmaların heyecanına, Uluslararası Yarışma heyecanı eşlik edecek. Bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz 'Altın Portakal Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması' ile Belediye olarak sinemada üretime desteğimiz sürecek. Antalya Film Forum ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği Altın Portakal Sinema Okulu ile ilgili ayrıntılı bilgileri de önümüzdeki günlerde duyuracağız."

Festivalin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor.

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