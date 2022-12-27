"5. Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali" başladı
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Balkon Film tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali" başladı.
İstanbul
Halkbankın sponsorluğunu üstlendiği ve bu yıl Neşet Ertaş anısına düzenlenen festivalin Atlas 1948 Sineması'ndaki açılışında, Atalay Taşdiken ve Hacı Mehmet Duranoğlu'nun "Ah Yalan Dünyada" isimli belgeseli izleyiciyle buluştu.
Açılışta konuşan Festival Başkanı Faysal Soysal, bu yılki festivalde farklı ülkelerden ve Türkiye'den önemli sanatçıları ve filmlerini ağırlamaktan dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.
Her yıl festivalle birlikte bir dostluk köprüsü de oluşturduklarına işaret eden Sosyal, "Festivalin gerçek anlamda mahiyeti de bu aslında. Filmleri dost ilişkisi içerisinde ortaya çıkaran, sinemacıyla buluşturan ve dünyada sadece kuru kuru para ve makam kazanmak derdinden de öte bir tadımlık güzel sanat duygusuyla güzel bir his bırakmak için var edenleri buluşturan bir ortam film festivalleri. Kendim de bir yönetmen olduğum için bu ekonomik şartlarda bir film yapmanın, onları seyirciyle buluşturmanın şartlarını yakından biliyorum. Bu sebeple dünyanın her köşesinden filmlerini değerlendirmemiz adına bizim festivalimize gönderen sanatçılara, yönetmenlere teşekkür ediyorum." dedi.
"Dostluk" kavramını, sinema yoluyla yeniden okumak, düşünmek ve hayata yansımalarını çoğaltmak amacıyla yola çıkan festivalde, beş ayrı mekanda 27 ülkeden 48 kısa film ve 16 belgeselin gösterimi gerçekleştirilecek.
Bu yıl 58 ülkeden 522 kısa filmin başvurduğu festivalin, "İnsani Bakış" belgesel seçkisinde yarışan bir yapıma Türk Kızılay tarafından 15 bin liralık "Kızılay İnsani Bakış Ödülü" verilecek.
Festivalin ana yarışma seçkisinde de 3 yapıma ödül takdim edilecek. "En İyi Film Ödülü" 30 bin lira, "Özel Jüri Ödülü" 15 bin lira, "Mansiyon Ödülü" ise 10 bin lira olarak belirlendi.
Festivalin Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü ise bu yıl 30 bin lira olacak. "40 Yıllık Hatır" seçki kategorisinde yer alan bir filme de Neşet Ertaş adına "Dostluk Ödülü" takdim edilecek.
Festival kapsamında "Onur Ödülü"nü de Ayla Algan ve 60 yıllık kariyerine sayısız film sığdıran oyuncu Yusuf Sezgin alacak.
Avrupa Yakası'nda Atlas 1948 Sineması, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy Sineması'nda gösterimlerin yapılacağı festivalin etkinlikleri ise yine Atlas 1948 Sineması, Akademi Beyoğlu ve Artizan Sanat'ta düzenlenecek.
Festivalin Kısa Film Yarışma seçkisinde de Türkiye'den "Salto-Mortale", İtalya'dan "End of September", Şili'den "Estrellas Del Desierto", Türkiye'den "Birlikte, Yalnız", İran'dan "War and Color", Kırgızistan'dan "Warrior", Türkiye'den "Birth of the Two Departeds", Türkiye'den "Babamın Öldüğü Gün", Finlandiya'dan "Nesting", Kanada'dan "Clara is Gone", ABD'den "Finis Terrae", Türkiye'den "Karıncanın Ayak İzleri", İrlanda'dan "Scrap", Afganistan'dan "Shabnam" ve Polonya'dan "Vyraj" filmleri yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.