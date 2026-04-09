İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda bu yıl 45. kez düzenlenen "İstanbul Film Festivali", İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen açılış galasıyla başladı.

"45. İstanbul Film Festivali", açılış töreniyle başladı İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda bu yıl 45. kez düzenlenen "İstanbul Film Festivali", İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen açılış galasıyla başladı.

Sunuculuğunu oyuncu Onur Özaydın'ın üstlendiği açılış töreninde festival direktörü Kerem Ayan, katılımcılara selamlama konuşması yaparak, bu yıl Modern Afrika dansının önde gelen ismi Germaine Acogny'in de açılışta olduğunu ve onun yaşamı hakkında "Dansın Özü" adlı belgeselin festivalde izleyicilerle buluşacağını söyledi.

Ayan, festivalin kendisinden önceki direktörleri Azize Tan ve Hülya Uçansu'yu sahneye davet ederek, birlikte 40 yıl boyunca İstanbul Film Festivali ekibinde yer alan Nuray Muştu'ya "Sinema Emek Ödülü"nü takdim etti.

"Sinema Onur Ödülü" verildi

Sinemaya gönül ve emek veren kişilere sunulan "Sinema Onur Ödülü", bu yıl oyuncu Nilüfer Aydan ve yönetmen Gianfranco Rosi'ye verildi.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından 86 yaşındaki Aydan, ödülünü oyuncu Nur Sürer'in elinden aldı. Aydan, ödülü aldıktan sonra, "Bu ödül benim için çok kıymetli, beni çok mutlu etti. Birçok zaman buraya seyirci ve misafir olarak geldim. Bu dünyadan gitmeden evvel istediklerim de var. Atatürk'ün, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözüyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Kardeşçe yaşayalım, birbirimize el verelim. Partiler birleşsin, Türkiye için çalışsın." ifadelerini kullandı.

Usta belgesel yönetmeni Gianfranco Rosi'ye ise ödülünü festival direktörü Kerem Ayan sundu. Rosi de konuşmasında İstanbul'da böyle bir ödül almaktan dolayı büyük onur duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gençliğimde bu şehirde (İstanbul'da) yaşama ayrıcalığına sahip olmuştum. Çocukluğum burada geçti. İtalyan Lisesi'nde okudum. Fotoğraf çekmeyi ve 16 milimetre kamera kullanmaya da ilk bu şehirde başladım. Film çekme ve hikaye anlatma arzusunu ilk kez burada hissettim.

Çünkü İstanbul, karşılaşmaların, geçişlerin, tarihin ve hikayelerin katmanlaştığı bir şehir. Tıpkı sinema gibi. Benim için kurmacayla belgesel arasında bir ayrım yok. Sadece tek bir dil var ve o da sinemanın dili. Sinema gerçeklikle buluştuğunda öngörülemeyen bir şey gerçekleşir. Bu gerçekliğin ihtişamıdır. Sonuçta İstanbul da tam olarak budur..."

Açılış töreninde ayrıca İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, festival sponsoru N Kolay adına Aktif Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Adaca Oğan'a teşekkür plaketi verdi.

Program, Alba Rohrwacher ile Elio Germano'nun başrollerini paylaştığı, yönetmen Isabel Coixet'in son filmi "Üç Veda"nın (Three Goodbyes) gösterimiyle sona erdi.

Fotoğraf : Saffet Azak/AA

"45. İstanbul Film Festivali", 19 Nisan'a kadar devam edecek

Bu yıl festival, dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 127 uzun metrajlı film ve 13 kısa filmden oluşan zengin bir program sunuyor.

Gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla söyleşi ve özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak festivalin hafta içi gündüz seanslarında öğrenci bileti kontenjanı sınırsız olacak. Gösterimler, Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması, City's Nişantaşı, Kadıköy Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus olmak üzere yedi salonda yapılacak.

Festival kapsamında ayrıca Borusan Müzik Evi'nde "Film Gibi Şehir" başlıklı bir sergi gerçekleştiriliyor. Ücretsiz ziyaret edilebilecek sergide 1920'lerden 1970'lere içinde İstanbul geçen 34 filmin illüstrasyon afişleri yer alacak.

Tüm programlara ve gösterimlere ilişkin "film.iksv.org" adresinden bilgi edinilebileceği festival, 19 Nisan'da sona erecek.