Dolar
30.74
Euro
32.94
Altın
1,989.03
ETH/USDT
2,716.80
BTC/USDT
50,935.00
BIST 100
8,989.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Kültür

43. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jürisi belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17-28 Nisan'da düzenlenecek 43. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek jüri belirlendi.

Fatih Türkyılmaz  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
43. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jürisi belli oldu

İstanbul

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Aslı Özge üstlenirken, jüride oyuncu Merve Dizdar, görüntü yönetmeni Barış Aygen, sanatçı Halil Altındere ve müzisyen Ekin Fil yer alıyor.

Ulusal Yarışma'da Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Müzik olmak üzere, 10 dalda ödül verilecek.

Festivalin ulusal yarışmalarında yer alacak filmler mart ayı sonunda, programın bütününün açıklanacağı basın toplantısıyla duyurulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama
RTÜK'ten seçim yayınlarına ilişkin açıklama
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Antalya'da 211 çiftçimizin 1200 dekarlık alanda zararı var
İstanbul Üniversitesi, Beyazıt yerleşkesine ziyaret için alınan tedbirleri açıkladı
Konya'da Kafes-37 operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

43. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jürisi belli oldu

43. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jürisi belli oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet