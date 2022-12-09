Dolar
18.64
Euro
19.68
Altın
1,801.32
ETH/USDT
1,286.10
BTC/USDT
17,272.00
BIST 100
4,952.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Futbolcusu Bafetimbi Gomis, takımının Antalya’daki hazırlık kampında açıklamalarda bulunuyor.
logo
Kültür

42. İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 7-18 Nisan 2023'te düzenlenecek 42. İstanbul Film Festivali'ne başvurular açıldı.

Fatih Türkyılmaz   | 09.12.2022
42. İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı

İstanbul

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, festivalin "Türkiye Sineması" bölümüne başvurular festivalin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak belirlenirken başvurular için ayrıntılı bilgi festivalin resmi internet sayfası "film.iksv.org"da yer alıyor.

Filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyiciyle buluşacak.

Ulusal Yarışma'da büyük ödül olarak En İyi Filme Altın Lale ödülü verilecek. Ayrıca Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik dallarında da ödül takdim edilecek.

Seyfi Teoman adına verilecek En İyi İlk Film Ödülü'nün yanı sıra festivalde En İyi Belgesel ve En İyi Kısa Film, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu ödülleri de sahiplerini bulacak. Genç Ustalar bölümündeki filmler ise Genç Jüri tarafından değerlendirilecek.

Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü, bu yıldan itibaren Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü olarak yoluna devam edecek. 150 bin lira değerindeki para ödülü filmin yapımcı ve yönetmeni arasında paylaşılacak.

Türkiye Sineması bölümü danışma kurulu, sinema yazarları Engin Ertan, Kaan Karsan, Nil Kural ve Esin Küçüktepepınar'dan oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ üyelerinden 6'sına daha hapis cezası
Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Tesis yönetimi Türkiye'de yeni ve büyüyen bir sektör
Uzmanlara göre "TRT World Forum 2022" küresel krizlere çözüm üretmeyi amaçlıyor
Zelenskiy'den esir takasından dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Benzer haberler

42. İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı

42. İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet