42. İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 7-18 Nisan 2023'te düzenlenecek 42. İstanbul Film Festivali'ne başvurular açıldı.
İstanbul
İKSV'den yapılan açıklamaya göre, festivalin "Türkiye Sineması" bölümüne başvurular festivalin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.
Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak belirlenirken başvurular için ayrıntılı bilgi festivalin resmi internet sayfası "film.iksv.org"da yer alıyor.
Filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyiciyle buluşacak.
Ulusal Yarışma'da büyük ödül olarak En İyi Filme Altın Lale ödülü verilecek. Ayrıca Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik dallarında da ödül takdim edilecek.
Seyfi Teoman adına verilecek En İyi İlk Film Ödülü'nün yanı sıra festivalde En İyi Belgesel ve En İyi Kısa Film, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu ödülleri de sahiplerini bulacak. Genç Ustalar bölümündeki filmler ise Genç Jüri tarafından değerlendirilecek.
Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü, bu yıldan itibaren Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü olarak yoluna devam edecek. 150 bin lira değerindeki para ödülü filmin yapımcı ve yönetmeni arasında paylaşılacak.
Türkiye Sineması bölümü danışma kurulu, sinema yazarları Engin Ertan, Kaan Karsan, Nil Kural ve Esin Küçüktepepınar'dan oluşuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.